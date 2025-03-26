Manisalı Sporculara Uluslararası Başarı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Fransa'da düzenlenen Aquae Open Cup 2025 Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda 4 takım şampiyonluğu, 20 altın ve 6 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden Manisalı sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Manisa'nın gururu olan cimnastikçiler, turnuvada 4 takım şampiyonluğu, 20 altın ve 6 gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen başarının Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Öztürk, Manisa'nın spor altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, genç sporcuların uluslararası turnuvalarda kazandıkları derecelerle şehrin adını dünyaya duyurduğunu ifade etti.

Başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörleri kutlayan Öztürk, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sporcuların yanında olduklarını, onların gelişimi için gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini söyledi. Sporcular ve antrenörler de kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, önümüzdeki turnuvalarda daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini dile getirdi. - MANİSA