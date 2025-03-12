Maradona\'nın ölümüyle ilgili dava başladı: Sağlık ekibi 25 yıla kadar hapisle karşı karşıya

Diego Maradona'nın ölümüyle ilgili dava başladı. Futbol efsanesinin tedavisinden sorumlu yedi sağlık personeli, ihmallerinin Maradona'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Arjantin futbolunun efsane ismi Maradona, 2020 yılında beynindeki kanama için ameliyat edildikten sonra hastaneden taburcu edilmesinin ardından sadece iki hafta içinde 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Maradona'nın ailesi, tedaviyi üstlenen ekibin ihmalkâr davrandığını ve durumu örtbas etmeye çalıştığını iddia ediyor.

Maradona'nın büyük kızı Dalma, babasının ölümüne "katiller mafyası" olarak nitelendirdiği bir grubun neden olduğunu söylüyor. Yaptığı açıklamada, "Annem korkuyor çünkü her şeyi kontrol eden, parası ve gücü olan bir mafyadan çekiniyor. Ama ben sessiz kalamam. İnsanların gerçeği bilmesi gerekiyor" dedi.

Savcılığın oluşturduğu tıbbi kurul, 2021'de yayınladığı raporda sağlık ekibini "uygunsuz, yetersiz ve ihmalkâr davranmakla" suçlamıştı. Rapora göre, Maradona'nın ev bakımı tıbbi normlara uygun değildi ve ameliyat sonrası çok erken taburcu edilmişti.

Sanıklar arasında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, bağımlılık uzmanı Carlos Diaz ve hemşireler de bulunuyor. Tümü suçlamaları reddediyor.

Maradona'nın resmi ölüm nedeni "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem" olarak kayıtlara geçti. Ancak uzmanlar, uygun tıbbi bakım sağlansaydı ölümün önlenebileceğini düşünüyor.

1986 Dünya Kupası'nı Arjantin'e kazandıran ve "Tanrı'nın Eli" golüyle hafızalara kazınan Maradona, futbol yeteneği kadar özel hayatındaki sorunlarla da tanınıyordu. Uzun yıllar boyunca uyuşturucu, alkol bağımlılığı ve obezite ile mücadele etmişti.