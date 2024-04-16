Maraton İzmir Başlıyor

Spor

Beşincisi düzenlenen Maraton İzmir, 21 Nisan Pazar günü başlayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal ile ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı da bu organizasyonda yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Maraton İzmir'e 21 Nisan Pazar günü start veriliyor. Dev organizasyonda, Teknik Direktör Ersun Yanal ile Okyanus Yedilisi'nde dört kanalı yüzerek geçmeyi başaran ilk ve tek Türk kadını Bengisu Avcı da yerlerini alacak. Sidrex Koşu Takımı ve Bengisu Avcı, Sağlıkta Kalite Derneği'nin (SAĞKAL) İzmir Eczacı Odası ile birlikte düzenlediği "Hayat Kurtaran Bileklikler" kampanyası için koşacak.

600 sporcu mücadele edecek

Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye'nin en hızlı maratonu, saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak. Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Yarışta 38 farklı ülkeden toplam 600 sporcu mücadele edecek. Maraton İzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.00'de verilecek. Atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. 10 kilometrede 5 bin atlet start alacak.

Kitler, Kültürpark içerisindeki kapalı tenis kortundan alınacak

Toplam 5 bin 600 sporcu ile koşulacak maratona katılacaklar kitlerini, 18-19-30 Nisan tarihlerinde Kültürpark içerisindeki kapalı tenis kortundan teslim alabilecek. Sponsor ve spor firmaları ile oluşturulan etkinlik alanında kurulacak çeşitli stantlar ile firma etkileşimleri sağlanacak, spor aktiviteleri ve söyleşiler ile spor dolu üç gün geçirilecek.

Öte yandan 2021 yılında 2: 09: 35'lik derece ile Tsegaye Getachew Türkiye rekorunu kırdı ve Maratonİzmir, Türkiye'de koşulan en hızlı parkur unvanını aldı. Maratonİzmir bu rekor ile 2021 yılı World Atlethics Dünya Sıralaması'na 20. sırada girdi. 2022'de ise 2: 09: 27'lik müthiş bir derece ile Kenyalı ünlü atlet Lanny Rutto rekoru daha da geliştirmeyi başardı. - İZMİR