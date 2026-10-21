Marco Asensio suskunluğunu bozdu: Sinir bozucu - Son Dakika
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Marco Asensio suskunluğunu bozdu: Sinir bozucu

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Marco Asensio suskunluğunu bozdu: Sinir bozucu
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Fenerbahçe'de yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Marco Asensio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sakatlık sürecini anlattı. İspanyol yıldız, ''Zor, sinir bozucu anlar yaşadım ama motivasyon doluyum ve bugünden itibaren takım arkadaşlarımla, tüm taraftarlarımızın önünde yeniden sahaya çıkmak için sıkı çalışmaya odaklandım'' şeklinde konuştu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşadığı sakatlık ve geçirdiği operasyonunla ilgili bilgi verdi. 

ASENSIO'DAN AÇIKLAMA

İspanyol futbolcu, sezonun geri kalanında sahaya çıkmasını engelleyen sakatlığın ardından şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımına yardım edebilmek için erken dönmek istediğini dile getirdi.

İşte Asensio'nun o açıklaması:

"Geçen sezonun sonunda beni sezonun geri kalanında oynamaktan alıkoyacak bir sakatlık yaşadım. Şampiyonluk hedefimizin önemini göz önünde bulundurarak, sahada olup şampiyonluk için takımıma yardımcı olabileceğime gerçekten inandım. Bunun sağlığım için bazı riskler taşıyabileceğini bilerek, beklenenden erken dönmek ve yardımcı olmak için elimden geleni yaptım.

Ben asla pes etmeyen ve her zaman sonuna dek çabalayan biriyim.

Son 3 hafta, ağrılarım mücadele etmemi imkansız hale getirdi. Bu yüzden bu noktada durup ameliyat olma vaktinin geldiğine karar verdik. Zor, sinir bozucu anlar yaşadım ama motivasyon doluyum ve bugünden itibaren takım arkadaşlarımla, tüm taraftarlarımızın önünde yeniden sahaya çıkmak için sıkı çalışmaya odaklandım.

Her gün gösterdiğiniz destek ve bana verdiğiniz bu güç için teşekkür ederim.

Yakında, her zamankinden daha güçlü şekilde görüşmek üzere."

SAHALARDAN 3 AY UZAK KALACAK

Sarı-lacivertli kulüp, İspanya'da sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle artroskopik operasyon geçiren Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin beklendiğini duyurmuştu.

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    Yorumlar (1)

  • Argan Çınar Argan Çınar:
    senle olmayacak gitmen gerekiyor 0 1 Yanıtla
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