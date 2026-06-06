Mardin 1969 Baran Demiroğlu\'nu İstiyor

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi yönetimi Tire'ye devredilmesi konuşulan Menemen Futbol Kulübü'nün oyuncuları transferde gözde. Sarı-lacivertli ekipte geçen sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken 21 yaşındaki golcü Baran Demiroğlu'na 1'inci Lig'in yeni ekibi Mardin 1969 talip oldu. Mardin ekibinin Baran'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Galatasaray altyapısında yetişerek geçen sezon başında Sarıyer'den 2 yıllığına Menemen'e transfer olan Baran 28 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı.