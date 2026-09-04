Mardin 1969 Spor Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı, Cingöz\'den namağlup ümit mesajı verdi

MARDİN 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, "İlerisi için ümit veriyoruz. Yeni bir takım olmamıza rağmen gerçekten de iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Geliştirmemiz gereken birçok yönümüz var. Futbolcu kardeşlerimizle sürekli konuşuyoruz. Az önce analizden çıktık, onlar da bunu kabul ediyor. Çok karakterli bir takım yaptık" dedi.

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de konuk edeceği Bodrum FK mesaisine başladı. Kırmızı-lacivertliler, Artuklu ilçesindeki Hamzabeyli Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde bir araya geldi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular kondisyon, pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

EGE TEMSİLCİSİ GALİBİYETE HASRET

Mardin 1969 Spor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yoluna namağlup olarak devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, grupta topladığı 9 puanla 5'inci sırada bulunuyor. Geride kalan 5 maçta galibiyetle tanışamayan Bodrum FK ise son 4 maçını berabere tamamlayıp ilk haftada evinde Bursaspor'a 2-0 yenildi. Ege ekibi 5 müsabakanın sadece 1'inde gol sevinci yaşadı. İstanbulspor deplasmanından 2-2 berabere dönen yeşil-beyazlılar diğer 4 maçta ise gol yollarında çok etkisiz kaldı. Ege temsilcisi, grupta 4 puanla 15'inci sırada bulunuyor.

'İLERİSİ İÇİN ÜMİT VERİYORUZ'

Teknik direktör Ahmet Cingöz, Sivasspor deplasmanında alınan bir puanın küçümsenmemesi gerektiğini ancak karşılaşmaya 3 puan hedefiyle gittiklerini söyledi. Sivasspor karşısında iyi futbol oynadıklarını ve mücadele ettiklerini belirten Cingöz, "Sivasspor deplasmanında alınan bir puana kötü olarak bakamazsınız. Biz oraya giderken 3 puan için gitmiştik. İyi futbol oynadık, iyi mücadele ettik. Bazen doğruları da yapsanız, iyi futbol oynasanız da sonuca etki etmeyebilir. 2-0'dan 2-2 olması tabii canımızı acıttı. Sivasspor'dan daha çok pozisyona girdik. Attığımız goller çalışılmış gollerdi. Geçiş oyunumuz, reaksiyonlarımız açısından futbolcularımı kutluyorum. Verdikleri iyi mücadeleden dolayı hepsini kutluyorum. Futbolun kötü cilvesi iki haftadır bizi buldu. Bunu biz yaşıyoruz, canımız yanıyor. Ama futbolda bunlar var. 3-0'dan 4-3 biten maçlar hatırlıyorum. Bunlar futbolda var. İlerisi için ümit veriyoruz. Yeni bir takım olmamıza rağmen gerçekten de iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Geliştirmemiz gereken birçok yönümüz var. Futbolcu kardeşlerimizle sürekli konuşuyoruz. Az önce analizden çıktık, onlar da bunu kabul ediyor. Çok karakterli bir takım yaptık" dedi.

'BU TAKIM BÜYÜK EMEKLERLE KURULDU'

Takımın oluşturulma sürecinde teknik heyet olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Cingöz, "Geçen sene ve bu sene büyük emekler verdik. Bu takım kurulurken gece 3-4'lere kadar oyuncu izleyip kadro planlamasıyla uğraşıp sabah 7'de tekrar antrenmana uyandık. Ben ve ekibim buna çaba gösterdik. Kadro öyle kuruldu. Tabii başkanımız ve yöneticilerimizin bize olan güveni, desteği olmadan bunlar olmaz. Türkiye'de bizi izleyenler keyif alıyor. Talihsizlikler olabiliyor iki haftadır yaşadığımız gibi. Takımı izlerken keyif alan taraftarlarımızın bazı durumlarda bunun futbolun cilvesi olduğunu, futbolun içerisinde olduğunu da bilmeleri gerekiyor. Herkes üzülüyor, biz hem üzülüyoruz hem de canımız yanıyor. Büyük emekler veriyoruz, doğru çalışıyoruz. Futbolcularımıza doğru futbolu empoze etmeye çalışıyoruz. Her hafta oyun gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. İnsanlar bizi izleyince beklentilerini artırıyoruz" sözlerini kullandı.

Bodrum FK maçının da zorlu geçeceğini belirten Cingöz, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bodrum takımı çok saygı duyduğumuz bir takım. Genç oyuncularla ağırlıklı bir takım. Ama o genç oyuncuların altyapılarına baktığımızda çoğu Süper Lig görmüş oyuncular. Çok dinamik ve tempolu bir takıma karşı oynayacağız. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Bir oyun gücümüz var. Asla taviz vermediğimiz bir oyun gücümüz var. Ama tabii takımlara karşı stratejilerimiz de oluyor. Bodrum takımına hakim olduğumuzu düşünüyoruz. Doğru stratejilerle futbolcu kardeşlerimizi sahaya koyacağı güçlü oyunla inşallah taraftarlarımızın önünde 3 puan alacağız."