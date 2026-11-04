Mardin 1969 Spor kupada Keçiörengücü ile eşleşti, hedefini Süper Lig olarak açıkladı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor kupada Keçiörengücü ile eşleşti, hedefini Süper Lig olarak açıkladı

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Mardin 1969 Spor kupada Keçiörengücü ile eşleşti, hedefini Süper Lig olarak açıkladı
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Mardin 1969 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trendyol 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Yönetim Kurulu Üyesi Baran Altıntaş, ligin başında tutunup ligi tanımayı hedeflerken iyi ilerlediklerini belirterek artık Süper Lig'i hedeflediklerini açıkladı.

Mardin 1969 Spor Yönetim Kurulu Üyesi Baran Altıntaş, lige ilk çıktıklarında hedeflerinin lige tutunup, ligi tanımak olduğunu fakat çok iyi ilerledikleri için artık Süper Lig'i hedeflediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, aynı ligden Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Kura çekimi sonrası Mardin 1969 Spor yöneticileri Hamdi Elalmış ve Baran Altıntaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurayı değerlendiren Hamdi Elalmış, "Mardin yönetimi olarak kura çekiminin hayırlı olmasını istiyoruz. Mardin halkına hayırlı olmasını istiyoruz. Mardin bulunduğu bütün kulvarlarda elinden geleni yaparak bütün başarıları kazanmak için mücadele ediyor. 4. turda Keçiörengücü rakibimiz olacak. İlk maçımızı Ankara'da oynayacağız. Bizlere de onlara da hayırlı olmasını diliyoruz. Zaten bildiğimiz bir takım. Analizini yaptığımız bir takım. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Buradan da Mardin halkımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir kura çektik. Bütün Mardin halkını müsabakalarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Baran Altıntaş: "En başta ligde tutunmak istiyorduk ama şimdi hedefimiz Süper Lig"

Baran Altıntaş da önce kura çekimini ardından Trendyol 1. Lig'deki hedeflerini dile getirdi. Altıntaş, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli bir organizasyon. Bu yüzden çok önem veriyoruz. Şehrimizi tanıtmak için de aslında çok önemli bir organizasyon. Keçiörengücü'nü zaten ligimizden tanıyoruz. Lig dışında da ikinci karşılaşmamız kupa da olacak. Biz Mardinsporuz nerede, ne zaman oynayacağımız bizim için hiç önemli değil. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Allah'ın izniyle turu geçen taraf olmak istiyoruz. Kura sonuçlarının tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Mardin halkına Mardinsporumuza gönül vermiş herkese teşekkür ediyoruz. Elimizden gelen tüm mücadeleyi verip, bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Açıkçası çok zor süreçlerden geldik. Stadımız yoktu, antrenman sahamız yoktu, tesis binamız yoktu. Buradan Valimiz Tuncay Akkoyun'a teşekkür ediyoruz. Elini ve gövdesini taşın altına koydu. Bizden de aynı şeyi istedi. Biz de yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu anda stadımızı modernize ettik. Tam istediğimiz kapasitede değil ama yine de daha iyi durumda. Çok güzel bir tesisimiz var, antrenman sahamız var. Mütevazı bir takımımız ama aileyiz. Bu da bize başarıyı getiriyor. Şu an 4. sıradayız ve 3. ile aramızda 3 puan var. Biz mütevazı bir kadro olmamıza rağmen hedefimiz her zaman yükseklerde. Aslında biz bu ligin başında ligde tutunup, ligi tanımak istiyorduk. Fakat şu an çok güzel ilerliyoruz. Hedefimiz Süper Lig olacak. Mücadeleyi hiç bırakmayacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Mardin 1969 SporTürkiye KupasıTrendyolAnkaraSporSon Dakika

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