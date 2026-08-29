Mardin 1969 Spor ve Van Spor FK Berabere Kaldı

TFF 1'inci Lig'in 4'üncü hafta maçında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Van Spor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Artuklu ilçesindeki Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetirken, yardımcılıklarını ise Cem Özbay ile Kerem Kalkan yaptı.

Mardin 1969 Spor mücadeleye Erce Kardeşler, Djordje Denic (Dakika 87 Bünyamin Balat), Olarenwaju Kayode (Dakika 86 Ahmet Ülük), Zdravko Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Nafican Yardımcı Dakika 50), Baba Alhassan, Tonıo Teklıc (Dakika 70 Adem Eren Kabak) ve Muammer Denizhan Taşkan (Dakika 70 Wilks) 11'i ile çıktı.

Van Spor FK ise Abdulsamed Damlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Manış, Naby Youssouf Oulare, Muhammed Furkan Özhan, Jurgen Bardhi, Zıckoıc, Batuhan İşçiler (Dakika 70 Faruk Can Genç), Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter (Dakika 80 Molik Jesse Khan) ve Celal Hanalp (Dakika 70 Mehmet Can Davarcıoğlu) 11'i ile sahada yer aldı.

Her iki takım da karşılıklı ataklarla gol ararken, ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıya etkili başlayan Mardin 1969 Spor, 59'uncu dakikada Olarenwaju Kayode'nin ayağından bulduğu golle durumu 1-0 yaptı. Van Spor FK 90+3'te serbest vuruştan Mehmet Manış'ın ayağından bulduğu golle durumu 1-1 yaptı. Kalan dakikada başka gol olmayınca maç berabere bitti. Mardin Spor, bu skorla 8 puanla 3'ü sıraya yükseldi. Van Spor FK ise 4 puanla 12'nci sırada yer aldı.

Mardin 1969 Spor'dan Mustafa Şengül 23'üncü dakikada, Kayode 75'inci dakikada ve Erce Kardeşler ise 80'inci dakikada sarı kart gördü. Mustafa Şengül 90'ıncı dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan çıktı. Van Spor FK'da ise Oulare 36'ncı dakikada sarı kart gördü.