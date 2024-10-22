Mardin'de Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mardin'de Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mardin\'de Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu

EFPM ödülleri Mardin'de düzenlenen törenle verildi, Vali Akkoyun barış ve hoşgörü vurgusu yaptı.

22.10.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ödülleri, Mardin'de sahiplerine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ödül kazananları tebrik etti.

Mardin'in binlerce yıllık tarihiyle farklı etnik kökenlerin, dinlerin, dillerin, kültürlerin barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı şehir olduğunu dile getiren Akkoyun, "Ecdadımızdan miras aldığımız huzur, kardeşlik ve hoşgörü kültürü bu toprakların en kıymetli hazinesidir. Adalet, dürüstlük, saygı ve hoşgörü 'Fair Play'in temelini oluşturur ve bu değerler Mardin'in yüzyıllardır yaşattığı kültürle örtüşmektedir. Yüzyıllardır süregelen Mardin'in bu kadim kültürü hoşgörü ve kardeşlik ruhuyla Avrupa Fair Play Birliğinin ödül törenine ev sahipliği yapmamız da son derece manidar ve anlamlıdır. Çünkü Fair Play sadece bir spor anlayışı değil evrensel bir insanlık değeridir." diye konuştu.

Mardin ve Kudüs'ün kültürel yapısıyla "ruhları kardeş" şehirler olduğunu ifade eden Akkoyun, "Ancak bu benzerliğin yanında Mardin'de kardeşlik, hoşgörü ve huzur iklimi hakimken Kudüs'te, Gazze'de zulmün, açlığın ve salgın hastalığın silah olarak kullanıldığı, insanlık onuruyla bağdaşmayan zalim anlayış söz konusudur. Sözde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından dem vuran ülkelerin İsrail'in zulmüne sessiz kalmaları da samimiyetsizliğin en bariz ifadesidir." dedi.

EFPM Başkanı Philippe Housiaux ise medeniyetler kenti Mardin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak "Fair-Play ruhuna sahip olan ve spora şeref katan kişilikleri ödüllendirmek elbette büyüleyici bir şeydir. Ancak yeterli mi? Hayır. Spor dünyası dünden çok daha fazla bugün dünyada barışın mimarı olmalıdır. Spor sayesinde barış içinde bir dünyada yaşamayı hayal edelim." ifadelerini kullandı.

Törende, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, EFPM Genel Sekreteri İoannis Psilopoulos ve organizasyonun sponsoru iş insanı Mehmet Samsa da konuşma yaptı.

Türkiye'ye 4 ödül

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde 4'ü Türkiye'den 32 sporcu, spor adamı ve kuruluşa Avrupa Fair Play Birliği ödülleri verildi.

TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Avni Küpeli, etik değerlerin ve fair play ideallerinin korunması konusundaki fikirleri ve çabaları nedeniyle EFPM Fair Play Özel Ödülü'nü alırken spiker Orhan Ayhan ile TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Atilla Cömert, EFPM Şeref Diploması ödülünü aldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ise etik değerlerin ve sporda fair play ideallerinin teşviki için Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Avrupa himayesinde verilen Fair Play Vox Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: AA

Tuncay Akkoyun, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, mardin, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin'de Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:57:53. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.