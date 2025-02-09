Marmaris Kış Trofesi Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Marmaris Kış Trofesi Yarışları Sona Erdi

Marmaris'te düzenlenen Kış Trofesi 2. ayak yarışları tamamlandı, kupa töreni 3. ayakta yapılacak.

09.02.2025 18:16
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Belarus, Fransa, Rusya, Kazakistan ve İngiltere'den 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci günün son yarışı başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği üçgen rotada koy içinden start alan yatlar rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.

Balonlarını açarak rüzgardan olduğunca fazla faydalanmaya çalışan yatlar körfezde renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar da güneşli havada plajlardan yarışları ilgiyle takip etti.

ORC-A, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarındaki ikinci ayak yarışları sonunda dereceye giren yelkenciler, kupalarını üçüncü ayak yarışı haftasında alacak.

Altı ayaktan oluşan trofenin üçüncü ayağı, 1-2 Mart'ta yapılacak.

Trofenin 2. ayağında gerçekleştirilen iki yarış sonunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:

ORC-A

1- Wings Racing (Fırat Şahin)

2- Matrak 2- Setur Marinas (Orhan Özdaş)

3- Farraway-Mıknatıs Yachting (Zafer Öznur)

ORC-B

1- Strekoza (Mikhail Mishchenko)

2- Mr. White (Aleksandr Otmakhov)

3- Flyer (Tora Kutoğlu)

ORC-C

1- Aurora X (Burak Algon)

2- Atiye (Tolga Gökova)

3- Toxic (Akif Sezer)

ORC-D

1- Jazzgir- Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)

2- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)

3- Tok Sailing (Onur Tok)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Marmaris Kış Trofesi Yarışları Sona Erdi - Son Dakika

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