Marmaris'te kış trofesinin 3. ayağında dereceye girenlerin ödülleri verildi - Son Dakika
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Marmaris'te kış trofesinin 3. ayağında dereceye girenlerin ödülleri verildi

03.04.2022 11:12
Marmaris'te kış trofesinin 3. ayağında dereceye girenlerin ödülleri verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenen Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü'nün organize ettiği kış trofesinin 3. ayağında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 13.'sü düzenlenen Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü'nün organize ettiği kış trofesinin 3. ayağında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Marmaris'te 5 Mart'ta başlayıp, 6 Mart'ta biten yelken yarışları kış trofesinin 3. ayağında sağanak yağışa rağmen yelkenleri ile kıyasıya mücadele ederek dereceye giren sporculara ödüllerine kavuştu. Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü'nde düzenlenen ödül töreninde katılımcılar tam kadro sahneye çıktı.

Kış trofesi 3. ayak yarışlarında dereceye giren ekiplerden Capella 2'nin kaptanı Türker İnal, "İhsan Kalaycı ve ekibi olarak İzmir'den katılıyoruz. Bizim için tüm ekiplerle beraber burada olabilmek, bu festivalin içerisinde bulunmak çok büyük bir mutluluk. Dinamizmin, buradaki heyecanın ve aksiyonun verdiği adrenalinin herkes farkında. Bu ilgiyi Türkiye'de tüm spor dalları görmeye hak ediyor. Ama biz çok şanslıyız, bu festival içerisinde rengarenk balonlarımız ile birlikte ön planda oluyoruz" dedi.

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü Komodoru Erol Algül ise, "28 teknenin kayıt verdiği bir yarış gerçekleşti. Bunun bir kısmı yabancı, geri kalanı Türklerden oluşan teknelerdi. Yarış parkuru bu sene çok güzeldi. Yarış güzel bir rüzgarla başladı ve gün içerisinde aynı şekilde devam etti. 2 yarış yaptık. Bu 2 yarışta da hiç rüzgar değişmedi. Aynı açılardan geldiği için yarışın programı da değişmeden başarılı bir şekilde tamamlandı. Marmaris bu bölge olarak her zaman güzel yarışların yapıldığı bir alan. Koyun içerisinde dalganın az olması ve rüzgarın da sürekli olması bizleri memnun ediyor. Uluslararası olarak her türlü yarışa açık bir alandayız. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bundan sonrasında da buralara bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm yarışlarının hakemliğini ekibi ile birlikte yürüten Türkiye Yelken Federasyonu Milli Yelken Hakemi Can Giray de, "Marmaris, Türkiye'nin en güzel yelken sporu yapılabilecek köşelerinden bir tanesi. Yarışlar da son derece güzel geçti. İnsanlık olarak sadece Türkiye değil, tüm dünya çok zor birkaç sene geçirdi. Pandemi, savaş bunun gibi kötü şeyler oldu. Artık biraz da mutluluğa ve güzel zamanlar geçirmeye ihtiyacımız var. Çok şükür ki Marmaris ve bu coğrafya, bu ülke bize bunları sunuyor" ifadelerini kullandı.

Kış trofesinin 4. ayak yarış sonuçları yapılacak olan son yarışın ardından belirlenecek. 4. ayakta dereceye girenler ise 5. ayakta ödüllerini alacak.

Kış trofesi 3. ayak birincileri şu şekilde:

"IRC 0 Grubu birincisi Define Teknesi-Vedat Tezman, IRC 1 Grubu birincisi Team Linea Rossa-Onur Tok, IRC 2 Grubu birincisi Wings Of Island - Tora Kutoğlu, IRC 3 Grubu birincisi Marmarissa Teknesi - Gleb Semerenko, IRC 4 Grubu birincisi WMG Yelken - Doğukan Kandemir." - MUĞLA

Marmaris'te kış trofesinin 3. ayağında dereceye girenlerin ödülleri verildi
Marmaris'te kış trofesinin 3. ayağında dereceye girenlerin ödülleri verildi
Marmaris'te kış trofesinin 3. ayağında dereceye girenlerin ödülleri verildi
Marmaris'te kış trofesinin 3. ayağında dereceye girenlerin ödülleri verildi
Marmaris'te kış trofesinin 3. ayağında dereceye girenlerin ödülleri verildi
Marmaris'te kış trofesinin 3. ayağında dereceye girenlerin ödülleri verildi

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Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı Marmaris'te kış trofesinin 4. ayağı tamamlandı Otizmli çocuklar yelken ve deniz keyfi yaşadı Otizmli çocuklar yelken ve deniz keyfi yaşadı

Marmaris, Türkiye, Yelken, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marmaris'te kış trofesinin 3. ayağında dereceye girenlerin ödülleri verildi - Son Dakika


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