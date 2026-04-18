Marmaris Ultra Trail Koşusu Başladı

18.04.2026 21:27
Marmaris'te düzenlenen Ultra Trail koşusuna 462 sporcu katıldı. Farklı parkurlarda yarışıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" patika koşusu, yerli ve yabancı 462 sporcunun katılımıyla start aldı.

Atatürk Meydanı'ndan başlayan organizasyonda sporcular, 100, 70, 48, 30, 16 ve 5 kilometre kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti.

Marmaris sahilinden hareket eden koşucular, Karya yolları, İçmeler, Turunç ve Kumlubük sahillerinin yanı sıra Amos Antik Kenti, Gebre Kilisesi ve Turgut Şelalesi gibi tarihi ve doğal rotaları geçerek finiş noktasına ulaşmaya çalışıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci de yarıştı

Organizasyonun 16 kilometre kategorisinde yarışan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, parkuru 1 saat 44 dakika 42 saniyelik derecesiyle 19. sırada tamamladı.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Mandalinci, Marmaris'in doğasında yüzlerce sporcuyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkati çeken Mandalinci, "Yerel yöneticiler olarak gençlerimizin sporla buluşmasını sağlamalı, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak olanaklar yaratmalıyız. Marmaris'te hafta sonu tam bir spor şenliği yaşanıyor." dedi.

Yarışların ilk gününde genel klasmanda dereceye giren isimler şu şekilde:

70 kilometre erkekler

1- Osman Vatansever

2- Adem Yavuz

3- Anton Kavtasev

70 kilometre kadınlar

1- Nurten Erbek

2- Alev Karadağ

48 kilometre erkekler

1- Özer Yıldız

2- Buğra Dağdeviren

3- Çağrı Atilla

48 kilometre kadınlar

1- Beyza Gürel

2- Aliye Ayta

3- Gizem Kahyalar

30 kilometre erkekler

1- Mirsad Ulaş Akbaş

2- Uğur Barlas Kazancı

3- Mert Gündoğdu

30 kilometre kadınlar

1- İrina Kantsyreva

2- Hafsa Zeynep Kabasakal

3- Elif Çisil Mayalı

-16 kilometre erkekler

1- Muhammet Sadık Seydioğlu

2- Ababekir Karanal

3- Gökhan Gündoğan

-16 kilometre kadınlar

1- Merve Suğra Öztürk

2- Ninan Bychkov

3- Esen Cıvlan

Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek 5 kilometre "Anadolu Sigorta Marmaris Rookie Trail" yarışının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

