Marmaris Yarış Haftası'nda Coğrafi Rota Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Marmaris Yarış Haftası'nda Coğrafi Rota Heyecanı

Marmaris'te düzenlenen Uluslararası Yarış Haftası'nda 104 yelkenli, açık denizde mücadele etti.

31.10.2024 11:16
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gün yarışları "Coğrafi Rota" adı altında açık denizde tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

Üçüncü gün yarışlarında Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, açık denizde Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre start vermesinin ardından, Kızılada açıklarından dönüş yaparak başladıkları noktada finişe ulaşmaya çalıştı.

IRC ve IRCCHR sınıfı yatların "Coğrafi Rota" adı altında açık denizdeki mücadelesi, uzun rota olması nedeniyle gece geç saatlere kadar devam etti.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 10 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında bu akşam takdim edilecek.

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın sona erecek.

Organizasyonun üçüncü gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında açıklanan geçici sonuçlara göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şunlar:

IRC1: Tavatuy-Pavel Kuznetsov

IRC2: Wings Racing-Fırat Şahin

IRC3: St.Anna-Vlas Kadetov

IRC4: Bogatyr-Igor Rytov

IRC5: Zacapa- Selim Kakış

IRC6: VMG Sail On- Doğukan Kandemir

IRCCHR1: Aldebaran-İlya Strakh

IRCCHR2: Capella II-Dmitry Komarov

IRCCHR3: Before Sunrise-Andrei Morozov

IRCCHR4: Ekinoks-Valentin Nikolov

Kaynak: AA

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