Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, rakiplerinin sağlam bir ekip olduğunu, kazanmak için çok hızlı oynamaları gerektiğini belirtti.

Karşılaşmanın oynanacağı Orange Veledrom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sampaoli, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lens karşısında 3-2 yenildikleri maçın analizini, yoğun tempo nedeniyle yapma zamanı bulamadıklarını söyledi.

Sampaoli, ligde bu maçta ilk kez zorlandıklarını aktararak şunları söyledi:

"Galatasaray gördüğüm kadarıyla topsuz iyi oynuyor ve baskı kurarak oyun geliştiren bir ekip. Bizim alışık olmadığımız bir şekilde futbol oynuyor. Bu bakımdan hafta başında bu konuda oyuncularla birçok çalışma yaptık. Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor."

Takımda futbolcularda yorgunluk olduğuna yönelik eleştirilere Sampaoli, "Yorgunluk bahane olmamalı. Bizim için en zoru, kaybetmemiz. Bu maçı kaybettiğimizde futbolcuların zihinlerinde soru işaretleri olur. Benim görevim soru işaretlerini zihinlerden kaldırmak ve takımı önümüzdeki maçlara hazırlamak." cevabını verdi.

Sampaoli, yarınki Galatasaray karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Bu turnuvada bir sonraki maçlarımız Lazio ile olacak. Lazio'yu etkilememiz için yarınki maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız. Bu bakımdan bizim için hayati maç." diye konuştu.

"Türk takımına karşı oynayacağım için kendimi heyecanlı hissediyorum"

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir takımı destekleyip desteklemediğini söylemenin doğru olmayacağını, şu an profesyonel futbolcu olarak Marsilya takımında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Milli futbolcu, karşılaşma öncesi düşüncelerini "Türk takımına karşı oynayacağım için kendimi heyecanlı hissediyorum. Umarım iyi maç olur. Kendi açımdan bu maça çok iyi hazırlandım ve takım olarak da çok iyi hazırlandık. Dört gözle bu maçı bekliyorum." şeklinde aktardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisini milli takıma ilk çağıran teknik direktör olduğunu belirten Cengiz Ünder, Terim'in çok değerli olduğunu söyledi.

Cengiz Ünder, "Kendimi çok çok iyi hazırladım ve her zamanki gibi sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini ve hocamın dediklerini yapacağım. Kendimi çok iyi durumda ve hazır hissediyorum. Yarın göreceğiz." diye konuştu.

Takımdaki teknik direktörünün kendisine duyduğu güvenin çok önemli olduğunu ifade eden Cengiz Ünder, "Sahada en iyisini yapmaya çalışıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Şu an performansım iyi durumda ve her geçen gün daha iyi performans sergiliyorum ve sergilemeye devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyim. Burada olmaktan çok çok mutluyum. Marsilya'da olmak belki de son zamanlarda verdiğim en iyi kararlardan bir tanesi." şeklinde görüş belirtti.

Bu maça iyi hazırlandıklarını ve yarın bunu sahada göstermek istediklerini ifade eden Cengiz, galip gelmek istediklerini söyledi.

Cengiz Ünder, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne Stefan Kuntz'un getirilmesine ilişkin soru üzerine, "Bu konularla ilgili aslında bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Yarın oynamamız gereken bir maç var. Sadece maçla ilgili konuşmak istiyorum. Her şey için hayırlısı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.