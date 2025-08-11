Matvey Kislyak\'tan Fenerbahçe itirafı

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova forması giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Matvey Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

''DEVİN ÖZEK İLE GÖRÜŞTÜM''

Manyakov, Devin Özek ile görüştüğünü itiraf ederek, ''Fenerbahçe'nin sportif direktörü Devin Özek ile görüştüm. Başkan tarafından tam yetki verilmişti. Türkiye'ye giderek masaya oturdum ve Matvey'in dört yıllık sözleşmesi olduğunu, tüm konuların CSKA ile çözülmesi gerektiğini söyledim. Onlar da 'Nereden başlayalım?' diye sordu. Ben de 'En düşük tekliften başlayın, tepkilerini görün' dedim.'' dedi

"KISLYAK SATILIK DEĞİL"

CSKA yetkililerinin bu transferde net bir tavır sergilediğini belirten menajer, "Evgeny Shevelev ve Roman Babayev bana, 'Kislyak satılık değil. Bu konuyu kapatalım ve Matvey'in yeni sözleşme şartlarını konuşalım' dediler" dedi.