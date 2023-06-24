Mauro Icardi'nin geleceği için Wanda Nara, Galatasaray yönetiminden görüşme talep etti - Son Dakika
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Mauro Icardi'nin geleceği için Wanda Nara, Galatasaray yönetiminden görüşme talep etti

24.06.2023 13:10

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, Galatasaray yönetiminden görüşme talep ederek Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağını belirleyecek. Galatasaray yönetimi, Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sonrası zorlanıyor ve sponsorları devreye sokarak Icardi'yi elde tutmak için fedakarlıklara hazırlanıyor.

Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı Mauro Icardi'nin geleceği için Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, sarı-kırmızılı yönetimden görüşme talep etti. Yapılacak görüşme sonrasında Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli olacak.

GALATASARAY ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Yıldız futbolcunun takımda kalması için uzun uğraşlar veren Galatasaray yönetimi Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sonrası hayli zorlanıyor. Arjantinli yıldız Icardi takımda kalmak istiyor fakat bu defa araya PSG giriyor.

WANDA NARA GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Taraftarın sevgilisi olan Icardi'nin sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı hakkında karar verecek kişilerden birisi olan Wanda Nara, Galatasaray yönetimine haber yollayarak bir görüşme talep etti.

SPONSORLAR DEVREDE

Arjantinli golcü her ne kadar İstanbul'da kariyerine devam etmek istediğini söylese de astronomik teklifler sonrası biraz Galatasaray'dan uzaklaştı. Yönetim Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek iddialı takım kurmak adına Icardi'yi elde tutmak için her türlü fedakarlığa hazırlandı, sponsorları devreye soktu.

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Son Dakika Spor Mauro Icardi'nin geleceği için Wanda Nara, Galatasaray yönetiminden görüşme talep etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mauro Icardi'nin geleceği için Wanda Nara, Galatasaray yönetiminden görüşme talep etti - Son Dakika
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