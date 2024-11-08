Dünya yıldızından sezonu kapatan Icardi\'ye mesaj var

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Galatasaray'da yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjanti yıldıza destek mesajları gelmeye devam ediyor. Real Madrid Kylian Mbappe deIcardi'nin sakatlığına kayıtsız kalmadı.

"GÜÇLÜ KAL DOSTUM"

Mauro Icardi ile birlikte Paris Saint-Germain'de birlikte forma giyen Mbappe, Arjantinli yıldızın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamanın altında "Güçlü kal dostum" yorumu yaptı. Mbappe'nin Mauro Icardi için yaptığı bu yorum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte o yorum;

ÖN ÇAPRAZ BAĞI KOPTU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yendiği maçın son bölümünde sakatlanan Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.