Galatasaray'da yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjanti yıldıza destek mesajları gelmeye devam ediyor. Real Madrid Kylian Mbappe deIcardi'nin sakatlığına kayıtsız kalmadı.
Mauro Icardi ile birlikte Paris Saint-Germain'de birlikte forma giyen Mbappe, Arjantinli yıldızın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamanın altında "Güçlü kal dostum" yorumu yaptı. Mbappe'nin Mauro Icardi için yaptığı bu yorum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte o yorum;
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yendiği maçın son bölümünde sakatlanan Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Son Dakika › Spor › Dünya yıldızından sezonu kapatan Icardi'ye mesaj var - Son Dakika
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