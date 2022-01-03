Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar

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Eden Hazard transferinden sonra ses getirecek imzalardan hayli uzak duran Real Madrid, adeta tüm kasayı boşaltmaya hazırlanıyor.

PEREZ'İN HAYALİ

İspanyol basınından Marca ve AS'ta çıkan haberlere göre; Real Madrid Başkanı Perez, uzun süredir hayal ettiği Haaland ve Mbappe transferleri için 640 milyon euroluk bütçe hazırladı.

"İSPANYA'DA OYNAYACAK"

Haaland geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, " İspanya'da oynamak istiyorum" diyerek adeta transferin fitilini yakmıştı. Ayrıca Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke de Haaland'ın Real Madrid'de oynama hayali olduğunu ifade etti.

PROBLEM ÇIKACAK

La Liga Başkanı Javier Tebas, "Real Madrid her iki oyuncuyu da alabilecek güce sahip. Ancak bazı problemler de yaşanabilir" sözleriyle uyarıyı erken yaptı.

MBAPPE'DE MAAŞ KOZU

Kylian Mbappe'nin mukavelesi sezon sonu bitiyor. Madrid ekibi bonservis ödememeyeceği Mbappe'nin maaşında hayli cömert davranacak.