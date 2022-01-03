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Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar - Son Dakika

Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar

03.01.2022 23:08

Erling Haaland'la büyük ölçüde anlaşan Real Madrid, Kylian Mbappe'yi de bitiriyor. İspanyol devi bu iki transfer için tam 640 milyon euro harcayacak.

Eden Hazard transferinden sonra ses getirecek imzalardan hayli uzak duran Real Madrid, adeta tüm kasayı boşaltmaya hazırlanıyor.

İspanyol devi kapıya kilit vurdurmak istiyor! Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar

PEREZ'İN HAYALİ

İspanyol basınından Marca ve AS'ta çıkan haberlere göre; Real Madrid Başkanı Perez, uzun süredir hayal ettiği Haaland ve Mbappe transferleri için 640 milyon euroluk bütçe hazırladı.

İspanyol devi kapıya kilit vurdurmak istiyor! Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar

"İSPANYA'DA OYNAYACAK"

Haaland geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, " İspanya'da oynamak istiyorum" diyerek adeta transferin fitilini yakmıştı. Ayrıca Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke de Haaland'ın Real Madrid'de oynama hayali olduğunu ifade etti.

İspanyol devi kapıya kilit vurdurmak istiyor! Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar

PROBLEM ÇIKACAK

La Liga Başkanı Javier Tebas, "Real Madrid her iki oyuncuyu da alabilecek güce sahip. Ancak bazı problemler de yaşanabilir" sözleriyle uyarıyı erken yaptı.

MBAPPE'DE MAAŞ KOZU

Kylian Mbappe'nin mukavelesi sezon sonu bitiyor. Madrid ekibi bonservis ödememeyeceği Mbappe'nin maaşında hayli cömert davranacak.

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Kylian Mbappe, Eden Hazard, Real Madrid, Madrid, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar - Son Dakika
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