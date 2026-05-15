Mbappe yuhalandı, annesi gülme krizine girdi

15.05.2026 11:44
Kylian Mbappe, Real Oviedo maçında Bernabeu tribünleri tarafından yuhalandı. Fransız yıldızın annesinin ise bu anları kahkahalarla karşılaması dikkat çekti.

Real Madrid’de Kylian Mbappe’ye yönelik tepkiler sürerken, Santiago Bernabeu’da yaşanan bir an dikkat çekti. Fransız yıldızın annesinin tavrı gündem oldu.

BERNABEU’DA YUHALANDI

Real Oviedo maçında Kylian Mbappe, Real Madrid taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Fransız yıldızın ismi anons edilirken tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi.

ANNESİNİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Mbappe’nin annesinin ise oğluna yönelik tepkileri kahkahalarla karşıladığı görüldü. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Kupasız geçen sezon sonrası Real Madrid’de hem yönetim hem de futbolcular üzerindeki baskı artmış durumda. Bernabeu’daki tepkilerin özellikle yıldız oyuncular üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

MBAPPE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Fransız yıldız, son dönemde performansı ve saha dışındaki gelişmeler nedeniyle eleştirilerin merkezinde yer alıyor. El Clasico öncesi yaptığı İtalya tatili de taraftarların tepkisini çekmişti.

