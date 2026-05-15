Mbappe yuhalandı, annesi gülme krizine girdi

Real Madrid’de Kylian Mbappe’ye yönelik tepkiler sürerken, Santiago Bernabeu’da yaşanan bir an dikkat çekti. Fransız yıldızın annesinin tavrı gündem oldu.
Real Oviedo maçında Kylian Mbappe, Real Madrid taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Fransız yıldızın ismi anons edilirken tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi.
Mbappe’nin annesinin ise oğluna yönelik tepkileri kahkahalarla karşıladığı görüldü. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Kupasız geçen sezon sonrası Real Madrid’de hem yönetim hem de futbolcular üzerindeki baskı artmış durumda. Bernabeu’daki tepkilerin özellikle yıldız oyuncular üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.
Fransız yıldız, son dönemde performansı ve saha dışındaki gelişmeler nedeniyle eleştirilerin merkezinde yer alıyor. El Clasico öncesi yaptığı İtalya tatili de taraftarların tepkisini çekmişti.
