Mbaye Diagne, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Mbaye Diagne, Süper Lig'e geri dönüyor

Mbaye Diagne, Süper Lig\'e geri dönüyor

Son olarak Suudi Arabistan 2. Lig ekibi NEOM SC'de oynayan Diagne'nin, Trabzonspor ile görüşme yaptığı iddia edildi. Diagne, Türkiye'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giymişti. Santrfor arayışında olan Trabzonspor'un, Diagne'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

26.08.2024 13:49
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Süper Lig'de heyecan son sürat devam ederken transfer sezonundan dikkat çeken hamleler devam ediyor. Ülkemizde Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen Mbaye Diagne ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR'A İMZAYI ATIYOR

Kariyerini Suudi Arabistan 2. Lig ekibi NEOM SC'de sürdüren Senegalli golcünün Süper Lig deviyle görüştüğünü iddia edildi. Suudi Arabistan'da da istediğini bulamayan Mbaye Diagne'nin yeniden Süper Lig'e döneceği konuşuluyor.

Santrfor arayışlarını sürdüren Süper Lig devinin yıldız oyuncuyla iletişime geçtiği söylendi. Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre; Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, kısa bir süre önce Al-Qadsiah'a transfer olan Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Son Dakika Spor Mbaye Diagne, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: 5saraya verdiği katkıdan daha fazla katkı verebilir trabzonspora hayırlı olsun 5 20 Yanıtla
  • Ferat Savur: Ferhat eser 5saray baya pisikolojini bozmuş fazla takılma bence :) 10 6 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: fero annesine iltifat edilmesinden çok hoşlanıyor ;) 6 3 Yanıtla
  • Hadi Ogun: Feratcık cici kuş 5 1 Yanıtla
  • VillaUmut: Ferhat Bey, ülkede saray sevdalısı baya çok zaten 5saray deyip de sürekli sayıyı arttırmayalım bence:) Geçmiş zaman da gelecek zaman da herkese her şeyi gösteriyor zira. 2 0 Yanıtla

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