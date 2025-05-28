McCollum\'dan Şampiyonluk Yorumu

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Errick McCollum, THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu söyledi. McCollum, "Teknik heyetimize teşekkür etmek lazım. Çünkü bizi maçlara en iyi şekilde hazırladılar. Aynı zamanda takım arkadaşlarım, bizler en kararlı şekilde hazırlanmaya çalıştık. Performansımızı da ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Errick McCollum, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili duygularını aktaran McCollum, kişisel performansını da değerlendirdi. Başarılı basketbolcu, "Saha dışında iyi bir organizasyondu. Euroleague tarafının saha içi ve saha dışında iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Teknik heyetimize teşekkür etmek lazım. Çünkü bizi maçlara en iyi şekilde hazırladılar. Aynı zamanda takım arkadaşlarım, bizler en kararlı şekilde hazırlanmaya çalıştık. Bu şekilde sahaya çıktık. Performansımızı da ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Sonuç da bunu gösteriyor. Taraftarlarımız, sezon boyu bizi çok iyi desteklemişlerdi orada da bizim yanımızdalardı" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçı potansiyelimizi gösteren anlardı"

Takıma sonradan katılan isimlerden olan 37 yaşındaki oyuncu, çabuk uyum sağlaması ve şampiyon olacaklarını hangi maçta hissettiğiyle ilgili soruya, "Sanırım Wade'in sakatlığı sonrası Tofaş karşılaşması vardı. Ondan bahsedebilirim. Türkiye Kupası'nda da harika iş çıkardık. Orada tabii kurallar farklıydı, 7 yabancıyla oynamamız gerekiyordu. Belki takımın tüm potansiyelini göremiyorsunuz ama harika bir performans sergilemiştik. Final Four öncesi oynadığımız Galatasaray maçında da iyi performansımız vardı. Bunlar bence bizim potansiyelimizi gösteren anlardı" yanıtını verdi.

Röportaj esnasında Nigel Hayes-Davis de İngilizce ve Türkçe olarak Karşıyaka'ya, McCollum için teşekkür etti. - İSTANBUL