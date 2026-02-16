McKennie: Kenan bize söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

McKennie: Kenan bize söyledi

Haberin Videosunu İzleyin
McKennie: Kenan bize söyledi
16.02.2026 22:47  Güncelleme: 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
McKennie: Kenan bize söyledi
Haber Videosu

Juventus'un ABD'li futbolcusu Weston McKennie, Galatasaray karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi. McKennie ayrıca atmosfer hakkında milli futbolcu Kenan Yıldız ile de konuştuklarını ifade ederek, ''Ben burada yıllar önce oynadım. Atmosferi gayet iyi tanırım. Taraftarları çok iyi bilirim. Sahayı bilirim. Kenan da bize atmosferi söyledi.'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus yarın saat 20.45'te deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Juventus'un ABD'li futbolcusu Weston McKennie, RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'NE GÖREV VERİRLERSE YAPARIM'

Sarı-kırmızılılarla önemli bir maç oynayacaklarını ifade ederek, "Juventus, bütün bu maçlara önem veriyoruz. Her zaman kazanan takım olmak amacındayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Ben takımımın için her zaman her şeyi yapmaya hazırım. Hocam kaleci ol derse kaleci olurum. Takımım için ne görev verirlerse yaparım. Ben mümkün olduğu kadar sahaya konsantre olmaya çalışıyorum. Kendimi göstermek istiyorum" diye konuştu.

McKennie: Kenan bize söyledi

'BİRAZ ZOR BİR ŞEYDİ'

Serie A'da bu hafta oynadıkları Inter maçında yaşanan olaylarla ilgili soruya 27 yaşındaki futbolcu, "Aslında biraz zor bir şeydi. Her zaman böyle zorluklar olmuyor. Şu anda buradayız. Mümkün olduğu kadar yarınki maça konsantreyim. Böyle şeyleri geride bırakmak istiyorum. Geleceğe bakmak istiyorum. Elimizden gelenin en fazlasını yapmak için buraya geldik" şeklinde cevap verdi.

'KENAN BİZE SÖYLEDİ'

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile atmosfer hakkında konuştuğunu söyleyen McKennie, "Ben burada yıllar önce oynadım. Atmosferi gayet iyi tanırım. Taraftarları çok iyi bilirim. Sahayı bilirim. Kenan da bize atmosferi söyledi.' değerlendirmesinde bulundu.

McKennie: Kenan bize söyledi

'KAZANMAK İSTİYORUZ'

Galatasaray'ın, Juventus ile oynadıkları maçlarda daha fazla galibiyetinin olmasının hatırlatılması üzerine Weston McKennie, "Hayır baskı yapmıyor. Çünkü biz bu takımla Galatasaray'a karşı oynamadık. Bu bizlerin için yeni deyim olacak. Kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

'BARIŞ ALPER YILMAZ VAR'

Sahada elinden geleni yaptığını aktaran ABD'li futbolcu, "Hoca ne derse onu yaparım. Önemli olan takımın kazanması. Galatasaray'ın da çok önemli oyuncular var. Barış Alper Yılmaz var. Onlar da zorluklar yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kenan Yıldız, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor McKennie: Kenan bize söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Aleksei Navalny’nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli
Piyasalar tepetaklak İşte yeni haftada dolar ve altının durumu Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Bugün resmen başladı Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı
Dağ patladı içinden şelale çıktı Dağ patladı içinden şelale çıktı

23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
22:56
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
22:34
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil 3. hocayı da gönderdiler
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil! 3. hocayı da gönderdiler
22:06
Emre Belözoğlu muradına erdi 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:19
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 23:45:42. #7.11#
SON DAKİKA: McKennie: Kenan bize söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.