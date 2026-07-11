Mecit Sercan Deniz Kasımpaşa ile Anlaştı - Son Dakika
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Mecit Sercan Deniz Kasımpaşa ile Anlaştı

Mecit Sercan Deniz Kasımpaşa ile Anlaştı
11.07.2026 12:53
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3. Lig'e düşen Bucaspor'dan Mecit Sercan Deniz, Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig'e düşen Bucaspor 1928'de sol kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz (19), Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı. Haziran ayında Kasımpaşa ekibiyle söz kesen genç futbolcu yeni kulübüne katıldı. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 2'nci Lig'de 34 maçta 9 gol, 5 asistlik performans sergileyen Sercan, dikkatleri üzerine çekmişti. Futbola başladığı Buca ekibinde profesyonel olan genç oyuncu için İzmir temsilcisinin bonservis geliri elde ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Bucaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mecit Sercan Deniz Kasımpaşa ile Anlaştı - Son Dakika

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