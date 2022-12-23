Emre Belözoğlu ile takımın bağı koptu! Başakşehir soyunma odasında kavga

Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir'de işler karıştı. Geçtiğimiz günlerde Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı bırakılması herkesi şaşırtmıştı. Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler, YouTube kanalındaki programda verdiği bilgilerle gündemi salladı.

"HOŞ OLMAYAN HADİSELER"

Çelikler, Başakşehir'de karışıklık olduğunu belirtip, "Galatasaray yenilgisinden sonra soyunma odasında tatsız hadiseler yaşanmış. İki oyuncu var. Hasan Ali ve Traore. Bir dahaki olaylarda Emre hoca gibi değil futbolcu Emre gibi davranırsa başka şeyler yaşanır" dedi.

"KAVGA ETTİLER"

Emre Belözoğlu'nun takımla bağlarının koptuğunu ifade eden Çelikler, "7-0'lık hezimetten sonra Emre Belözoğlu soyunma odasında Bertrand Traore ve Hasan Ali Kaldırım'la kavga etti. İki oyuncunun da sözleşmeleri feshediliyor. Kavgaya dahil olan 5-6 tane önemli oyuncu var. Emre'yle takımın arasındaki bağlar koptu" ifadelerini kullandı.