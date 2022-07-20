Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

20.07.2022 19:36

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İsrail'in Maccabi Netanya ekibi hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İsrail'in Maccabi Netanya ekibi hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Benni Lam yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

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Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru - Erdinç Sözer - Lucas Bigia Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçına doğru - Erdinç Sözer - Lucas Bigia
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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