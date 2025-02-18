Mehmet Bakır Eğilmez'in Gururlu Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mehmet Bakır Eğilmez'in Gururlu Başarısı

Mehmet Bakır Eğilmez\'in Gururlu Başarısı

Serebral palsili yüzücü Mehmet Eğilmez, annesiyle birlikte başarılarına devam ediyor.

18.02.2025 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serebral palsili milli paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez'in annesi Nuray Eğilmez, 22 yıldır antrenmanlarında ve yarışmalarında yanından ayrılmadığı oğluyla gurur duyuyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun olan 27 yaşındaki milli sporcu, 2013 yılında paralimpik yarışlarına katılarak spor kariyerine başladı.

2017'de milli takıma seçilen Eğilmez, ay-yıldızlı formayı ilk Almanya'da giydi.

Milli takım antrenörü Mehmet Bayrak ile antrenman yapan Eğilmez, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan madalyalarla dönmeyi ve 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Eğilmez'in annesi Nuray Eğilmez de tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettirmek zorunda olan başarılarıyla gurur duyduğu oğlunu hiç yalnız bırakmıyor.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nda yer alan Mehmet Bakır Eğilmez, AA muhabirine, yüzmenin kendisi için "özgürlük" anlamına geldiğini söyledi.

Yüzerken iyi hissettiğini dile getiren Eğilmez, "Benim için karadan çok, su daha özgür bir ortam. Serebral Palsili bireylere ve farklı hastalıklara sahip insanlara spor yapmayı tavsiye ediyorum. Engeller aşılır, yeter ki herkes başarmak istesin." dedi.

Katıldığı yarışlardan genellikle başarıyla döndüğünü dile getiren Eğilmez, "Yaklaşık 70 madalyam var. Çok mutluyum. Bu duygular anlatılmaz yaşanır." ifadesini kullandı.

Eğilmez, spor hayatında en büyük desteği annesi Nuray Eğilmez'den aldığını dile getirerek, yüzmeye başladığından beri birlikte çalıştığı antrenörü Mehmet Bayrak'a da teşekkür etti.

"Başarılarıyla gurur duyuyorum"

Oğluna 2 yaşındayken serebral palsi teşhisi konulduğunu söyleyen Nuray Eğilmez, Mehmet'in 2013 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne dahil edilmesiyle daha fazla antrenman ve yarışa katılma imkanı bulduklarını ifade etti.

Sabah erken saatlerde antrenman için havuza gittiklerini anlatan anne Eğilmez, "Oğluma bu hastalığın teşhisi konulduğunda çok üzülmüştüm ama yüzme sayesinde hayatımız değişti. Başarılarıyla gurur duyuyorum. Ağır engeli olduğu için her koşulda yanındayım." dedi.

Engelli bireylerin hayata katılmasının önemini vurgulayan Eğilmez, "Engelli çocuklarımız var diye utanmak yerine onları dışarı çıkarmalıyız. Birçok spor dalı var, onlarla ilgilensinler. Çocuklarımız kapanmasın, ailelere büyük görev düşüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Eğilmez, Mehmet Bakır, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Bakır Eğilmez'in Gururlu Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:53:05. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Bakır Eğilmez'in Gururlu Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.