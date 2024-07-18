Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz - Son Dakika
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Spor

Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Mehmet Büyükekşi\'den Ali Koç\'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

TFF başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Ali Koç'un kendisi için kullandığı "Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz" sözlerine yanıt verdi. Büyükekşi, ""Çok değerli bir camianın başkanının hakaretine maruz kaldık. Bu ifadeleri kınıyorum. Eleştirileri saygıyla karşılarız ancak üslup şartıyla! Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!" dedi. İkili Koç'un bu sözlerinin ardından kısa bir süre tartışma yaşamıştı.

18.07.2024 16:19
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TFF başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçilmeleri halinde gerçekleştireceği projeleri anlattı. Büyükekşi ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

ALİ KOÇ'A YANIT: BU İFADELERİ KINIYORUM

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik eleştirilerine "Çok değerli bir camianın başkanının hakaretine maruz kaldık. Bu ifadeleri kınıyorum. Eleştirileri saygıyla karşılarız ancak üslup şartıyla! Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz! Yapacağımız işleri konuşarak değil, yerine getirerek yaptık. Günü kurtarmak için kaostan beslenen tartışmalara zaman harcayamayız. Ülke futbolunu büyütmek için ön yargılardan arınarak, hep beraber çalışmalıyız" ifadeleriyle yanıt verdi.

NE OLDU?

Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz taktirde bu şekilde seçilmek sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz" sözlerine "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" diyerek karşılık verdi. Bu tartışmanın ardından Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi ve Ali Koç, ""Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz" dedi. Bu ifadelerin ardından tartışma son buldu.

"HAKEM ATAMALARINDA TARİHİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİK"

Konuşmasının devamından seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerinden bahseden Büyükekşi, "MHK yapısının gözden geçirilmesi ve seçimlerin liyakat üzerinden yapılması için tarihi bir sorumluluk üstlendik. Yeniden seçilirsek, MHK'nın yeniden yapılandırması için adımlarımızı hızlandırmak istiyoruz. Hakemlik kurumunun şirketleşme modeline göre ele alınması lazım. %51'i TFF'nin %49'u kulüplerin olacağı şirketle paylaşımı ve sistemi kuşkuya gerek bırakmayacak şekilde çalışır hale getirmeyi arzu ediyoruz. Seçilmemiz halinde yeni dönemde ortak hareket edebilecek ortamı bulabileceğiz" dedi.

PROJELERİNİ SIRALADI

TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin seçilmeleri halinde gerçekleştirmeyi hedeflediği 8 eylem planı ise şu şekilde;

  • Kulüplerin Spor Toto ve iddaa gelirleri artacak.
  • Sponsorluk ve yayın gelirleri artmaya devam edecek.
  • Teknik heyet ve futbolcuların Bağ-Kur'lu olması için Bakanlık ile görüşme yaptım.
  • Kulüp gelirlerini yükseltmeye devam edeceğiz. Seyahat ve konaklama için bir şirketle anlaşacağız.
  • Oyuncu uygunluğu kuralını kulüplerimizin görüşlerine göre değerlendireceğiz.
  • Türkiye Kupası'nın gelirlerini üç kat arttırdık. Süper Kupa'ya yeni format getirdik.
  • 2. Lig ve 3. Lig'de toplam 25-26 maçı her hafta TFF YouTube kanalından yayınlayacağız.
  • Dünya Kupası'nda inşallah milletimizi gururlandıracağız.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ayhan Karakuş: Ali koç gibi kendini bu kadar küçük düşüren bir başkan görmedim biraz soy isminin adamı ol sana hiç yakışmıyor 14 23 Yanıtla
    Ali Arslan: Ali Koç kimseye yanak oksatmaz Ali Koç kimseye yalakalık yataklık yapmaz yüzüne adam gibi söyler,kendini küçük dusurenler onurlu davranamayanlar ve bunları savunanlardir. 2 1
  • Alpi: Bu sene bu lig zor biter hadi hayırlısı 10 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: Futbolucıları Bağ-Kur’lu yapacakmış ???? 2 4 Yanıtla
  • Tazmanya: bos teneke memo 0 0 Yanıtla

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