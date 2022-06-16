Mehmet Büyükekşi: TFF'nin yeni başkanı kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.

Büyükekşi bugün tek aday olarak girdiği seçimde 209 oyun 158'ini alarak göreve seçildi.

Sekiz aday yeterli imza toplayamadığı için seçime katılamamıştı.

Mehmet Büyükekşi kimdir?

1961'de Gaziantep'te doğan Mehmet Büyükekşi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudu.

Evli ve üç çocuk babası olan Büyükekşi, 2019-2021 yıllar arasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapmıştı.

Büyükekşi halen kulübün onursal başkanı.

Büyükekşi daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisi, Eximbank, İstanbul Sanayi Odası, THY, İDEİK ve İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kurum ve şirketlerin yönetimlerinde bulunmuştu.

TFF Yönetim Kurulu'nda kimler var?

Büyükekşi bir yıl boyunca bu görevi yürütecek, TFF, Haziran 2023'te olağan seçimli genel kurula giderek, dört yıllık yeni yönetimini seçecek.

Büyükekşi'nin Yönetim Kurulu listesinde Nükhet Küçükel Ezberci ve İdil Karademirlidağ Suher de bulunuyor. Böylece ilk kez iki kadın yönetici TFF Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

Yönetim Kurulu listesindeki diğer isimlerse; Murat Aksu, Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya ve Volkan Can.

Büyükekşi, Genel Kurul'da neler söyledi?

Mehmet Büyükekşi, seçim öncesi yaptığı konuşmada, "Gördüm ki bir konuda hepimiz mutabıkız. Türk futbolunun ihtiyacı olan en önemli şey güven" dedi.

Futbol yayın ihalesi için farklı bir formüle gerek kalmadığını söyleyen Büyükekşi, "Hepimiz ana sorunların ne olduğunu biliyoruz. Sadece yayın ihalesiyle ilgili iki cümle söyleyeceğim. Bu sene Süper Lig yayın ihalesinde bir uzatma yoluna gitmek zorunda kaldık. Farklı bir formül için zamanımız maalesef yok. Bir sene sonrası için şimdiden hemen çalışmalara başlamak zorundayız. Bu defa bunu son dakikaya bırakmadan, daha hızlı çalışarak farklı çözümler üretmek için yola çıkacağız" dedi.

Yeni çıkan Spor Yasası'na da vurgu yapan Büyükekşi, "Kanun çıktı, yönetmelikler çıkmadı. Yönetmeliklerin çıkması konusunun da takipçisi olacağız. Kulüplerle istişare içinde olacağız. Denetim mekanizmalarını güçlendirip şeffaf bir hale geleceğiz. Temel görevlerine odaklanan bir federasyon yapısına ulaşacağız" diye konuştu.

Büyükekşi, hakem performansı yapay zeka modelleri, yetenek geliştirmek ve Rezerv Lig'in hayata geçirilmesi gibi projelerin önemine değinerek şunları söyledi:

"Hakem olunca güven daha çok önem kazanıyor. Çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Hem mevcut hakemlerin gelişimi hem de yeni hakem gelişimi konusunda akademik çalışmalarımız olacak. Hakemlerin değil, futbolun kalitesinin konuşulduğu bir futbol camiası arzu ediyoruz."

Futbolun marka değerinin artması gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, "Bu konu o kadar önemli ki; yayın ihalesini geliri, küresel futbol ekonomisinde Türkiye'nin alacağı pay, dünyanın en iyi oyuncularının ligimize gelmesi, sponsorluk gelirlerinin artması, seyircinin ilgisinin artması buna bağlı. Bu yüzden bu konuya klasik değil, yepyeni bir bakış açısıyla bakacağız. TFF bundan böyle tüm paydaşlarıyla yenilikçi, şeffaf ve kurumsal olacaktır. Bunu başarabilmek için de ilklere imza atıyoruz. TFF'de bugüne kadar kadın yönetim kurulu üyesi olmamış, biz 2 kadın yöneticiyle yola çıkıyoruz" dedi.