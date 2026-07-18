Turan: 1.5 Yılda Karagümrük Stadı\'nı Bitirmeyi Hayal Ediyorum

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Karagümrük'ün 8 bin kapasiteli yeni butik stadı projesini 1.5 yıl içinde tamamlayıp, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptırmayı hayal ettiklerini belirtti.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yakın zamanda açılışı yapılan Silivrikapı Spor Köyü'nde basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Turan, ilçede hayata geçirilen spor yatırımlarını, devam eden projeleri ve gelecek hedeflerini paylaştı. Toplantıda Fatih Belediyesi'nin sporu yalnızca fiziksel aktivite olarak değil, sağlıklı yaşamı, sosyal dayanışmayı ve güvenli toplumu güçlendiren önemli bir sosyal politika olarak gördüğünü vurgulayan Turan, ilçede her yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

"Spor sağlıklı şehir ve güvenli toplum demektir"

Sporun, belediyeciliğin en güçlü sosyal yatırımlarından biri olduğunu belirten Başkan Turan, "Spor sağlıklı şehir demektir. Aynı zamanda güvenli toplum demektir. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en güçlü sosyal politikalardan biridir. Biz sporcu yetiştirirken aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştiriyoruz. Spor yatırımı aslında insan yatırımının en güçlü şeklidir" dedi.

Fatih Belediyesi bünyesinde bugün 6 modern spor tesisi, 4 kapalı spor salonu, 2 stat, 8 halı saha ve toplam 20 farklı noktada 18 branşta hizmet verildiğini aktaran Mehmet Ergün Turan, Silivrikapı Spor Köyü ile, Kano ve Kürek Merkezi'nin bu dönüşümün simge projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Fatih Belediyesi Spor Kulübünü de kurduklarını belirten Turan, kulüp bünyesinde bin 200 lisanslı sporcunun faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

"Fatih'te spor her yaşın hakkıdır"

Spor hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştığını belirten Turan, "Fatih'te sporun yaşı yok. İki yaşındaki çocuklarımızdan başlayarak 70 yaşındaki vatandaşlarımıza kadar her yaş grubuna yönelik programlarımız bulunuyor. Anne-çocuk hareket eğitimlerinden yüzmeye, cimnastikten fitness programlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz" diye konuştu.

Kadınlara yönelik pilates, reformer, fitness, voleybol ve savunma sporları gibi birçok branşta eğitimler düzenlediklerini anlatan Turan, özel gereksinimli bireyler için de uzman eğitmenler eşliğinde yüzme ve hareket eğitimleri gerçekleştirildiğini söyledi.

"Sporun önünde hiçbir engel olmamalı" ifadesini kullanan Mehmet Ergün Turan, herkesin spor yapabileceği güvenli ve erişilebilir alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Haliç'te hizmet veren Kano ve Kürek Merkezi'nin kısa sürede İstanbul'un önemli spor merkezlerinden biri haline geldiğini dile getiren Başkan Turan, merkezde kano, kürek, dragon ve yelken branşlarında eğitimler verildiğini söyleyerek, "Haliç'i seyreden değil, Haliç'te spor yapan bir gençlik istiyoruz. Fatih artık sadece tarihin değil, sporun da merkezi oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Silivrikapı Spor Köyü bir yaşam alanı"

Silivrikapı Spor Köyü'nün yalnızca spor tesisi olmadığını vurgulayan Turan, burada padel, tenis ve futbol sahalarının yanı sıra yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve sosyal yaşam alanlarının bulunduğunu söyledi. Vatandaşların tesise yalnızca spor yapmak için değil, aileleriyle kaliteli zaman geçirmek amacıyla da geldiğini belirten Başkan Turan, "Silivrikapı Spor Köyü İstanbul'un örnek spor yaşam alanlarından biri olma yolunda ilerliyor" dedi.

"Hedefimiz Fatih'e spor lisesi kazandırmak"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçede hayata geçirilen spor yatırımlarının yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirdiğini belirterek en önemli hedeflerinden birinin Fatih'e nitelikli bir Spor Lisesi kazandırmak olduğunu söyledi. Sporcu yetiştirmenin sadece tesis inşa etmekle sınırlı olmadığını ifade eden Turan, "Gençlerimizin akademik eğitimlerini sporla birlikte sürdürebilecekleri, yeteneklerini bilimsel yöntemlerle geliştirebilecekleri bir Spor Lisesi, Fatih'in spor vizyonunu tamamlayacak en önemli adımlardan biri olacaktır. Bu okul, geleceğin milli sporcularının yetişmesine katkı sunarken aynı zamanda spor kültürünün kurumsallaşmasına da önemli bir zemin hazırlayacaktır. Fatih'te oluşturduğumuz güçlü spor altyapısını eğitimle destekleyerek çocuklarımızın ve gençlerimizin ulusal ve uluslararası başarılara ulaşmalarını hedefliyoruz. Sporun merkezinde yer alan bir Fatih için yatırımlarımıza ve projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fatih'i İstanbul'un spor merkezi yapma hedefimiz var"

Fatih Belediyesi olarak önceliklerinin madalya kazanmanın ötesinde spor kültürünü toplumun tamamına yaymak olduğunu aktaran Başkan Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz tesis değil, spor kültürü inşa ediyoruz. Herkes milli sporcu olmayabilir ama herkes spor yapabilir. Hedefimiz her çocuğun en az bir spor branşıyla tanışmasıdır. Tarihi korurken geleceğin spor altyapısını da inşa ediyoruz. Yeni tesisler, yeni branşlar, okullarla ve spor kulüpleriyle iş birlikleri, daha fazla yüzme havuzu ve daha fazla çocuğa ulaşacak projelerle spor yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Fatih'i, İstanbul'un spor merkezi yapma hedefimiz var."

"Hayalimiz 1.5 yıl içinde Karagümrük Stadyumu'nu bitirip Cumhurbaşkanımıza açtırmak"

Fatih Karagümrük'ün oynayacağı yeni stadyumun 1 buçuk sene içerisinde biteceğini ve Türkiye'nin önemli statlarından biri olacağını söyleyen Mehmet Ergün Turan, "Karagümrük Stadı çok zor bir yer. Büyük bir tesis değil ama yapıldığında dünyada şehir içi statlarda örnek gösterilecek, butik ve 8 bin kişilik bir stat. UEFA'nın, FIFA'nın bütün standartlarını sağlayan bir stat. İnşallah hayalimiz 1.5 yıl içerisinde bitirmek ve Cumhurbaşkanımıza orayı açtırmak. En alt kata 800 araçlık otopark yapıyoruz. Göreceksiniz bugünkü Karagümrük'ten bambaşka bir şey çıkacak. Stadı fazla yükseltmeyeceğiz. Çünkü tarihi bir alan. Fevzi Paşa Caddesi'nde yürüdüğünüzde sadece 5 metre yüksekliğinde bir stat göreceksiniz. Stadın altındaki alanların bazıları da halka açık yerler olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Programın ardından Başkan Mehmet Ergün Turan, basın mensuplarına tesisi gezdirip, hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL