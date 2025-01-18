Mehmet Kazan, EDGA Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Spor

Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) organize ettiği 2025 EDGA Tur Portekiz'in ikinci ayağında şampiyon oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Algarve kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Litvanya, Hollanda, İskoçya, İsviçre ve İsveç'ten toplam 67 sporcu yarıştı.

Organizyonda Türkiye'yi Golf Milli Takımı antrenörlerinden İdris Topar'ın önderliğinde, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti.

Turnuvanın ilk raundunu 70 (-2) ve ikinci raundunu 72 (par) gross skor oynayarak, toplamda 142 (-2) gross skorla iki günü de lider tamamlayan Mehmet Kazan, 2025 EDGA Tur Portekiz'in ikinci ayağı olan EDGA Portekiz'de şampiyon oldu.