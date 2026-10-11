Melikgazi Belediye Spor, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor\'u 3-0 yenerek 2\'de 2 yaptı

Melikgazi Belediye Spor, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'u 3-0 yenerek 2'de 2 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler Voleybol 1'inci Lig 2'nci haftasında Melikgazi Belediye Spor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 3-0 mağlup etti. 25-20, 25-14, 25-22'lik setlerle kazanan Melikgazi Belediye Spor, bu galibiyetle ligde 2'de 2 yaptı.
SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Osman Asal
MELİKGAZİ BELEDİYE SPOR: Hakan, Aleksandr, Emre, Atabek, Senica, Muhammed Ali, Utku Çağlar (Ege, Eftan, Onur, Kemal Çınar)
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR: Batuhan, Metehan, Alper, Semih, İlker, Aleksandr, Asparslan (Ege, Kerem, Hasan Ali, Nebil Tuna, Sina, Eray)
SETLER: 25-20, 25-14, 25-22
Melikgazi Belediye Spor, Erkekler Voleybol 1'inci Lig 2'nci haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?