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Binlerce insanın yolunu gözlediği Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi - Son Dakika

Binlerce insanın yolunu gözlediği Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi

Son Güncelleme: 10.10.2023 16:56

Gösterdiği başarılı performansıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi.

Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi

MALATYA'YA GİTTİ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile kente gelen Vargas, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vargas'ı Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Küba asıllı Türk voleybolcusu Melissa Vargas, düzenlenen imza programına katıldı. Büyük ilginin olduğu programa Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte gelen Vargas'a genç hayranları büyük ilgi gösterdi.

Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi

"MELİSSA BENDEN DAH ÇOK MALATYALI"

Youğun ilgi gösterilen imza gününde konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Melissa Vargas'ın Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Malatyalı olduğunu söyleyerek, "Bende Malatyalıyım ama inanın Melissa benden daha çok Malatyalı. Oda bizim artık bir evladımız. Bugün sizlerle kucaklaşmak için buradayız. Bende Federasyon Başkanı olarak daha önce size söz vermiştim ve yerine getirdim" dedi.

Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Konuşmasına "Merhaba Malatya" diyerek başlayan Melissa Vargas ise "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana yaşattığınız bu mutluluk için, beni bu kadar sıcak karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Umuyorum ki Malatya, güzel şehrimiz çok çabuk bir şekilde eski güzelliğine kavuşur, yaralarını sarar. Biz hepimiz bir aileyiz, hepimiz birlikteyiz ve burada Malatya için bir aradayız" dedi.

Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Melissa Vargas, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binlerce insanın yolunu gözlediği Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binlerce insanın yolunu gözlediği Melissa Vargas'a Malatya'da onur belgesi verildi - Son Dakika
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