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Patrick Kluivert'tan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Memnun değiliz - Son Dakika

Patrick Kluivert'tan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Memnun değiliz

12.11.2023 23:16  - Güncelleme: 23:20

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı. Başarılı antrenör, ''15-20 dakika Fenerbahçe daha üstündü. İlk yarıyı 0-0 bitirdikten sonra ikinci yarıya iyi başladık. Maç pozisyonlarla geçse de 0-0 bitti. Berabere kaldığımız için memnun değiliz ama beraberlik doğru bir skordu'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BERABERLİK DOĞRU BİR SKORDU"

Karşılaşma hakkında konuşan antrenör, "Maça başlarken biz biraz daha düşük tempodaydık, 15-20 dakika. Fenerbahçe daha üstündü. Ardından maça ortak olduk. İlk yarıyı 0-0 bitirdikten sonra ikinci yarıya iyi başladık. Gravillon'un şutu üst direkten döndü. Maç pozisyonlarla geçse de 0-0 bitti. Berabere kaldığımız için memnun değiliz ama beraberlik doğru bir skordu" ifadelerini kullandı.

'Memnun değiliz' diyen Patrick Kluivert'tan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

"LİGİN REKABETİ YÜKSEK"

Süper Lig için de konuşan teknik adam, "Ligdeki bütün takımlarda yetenekli futbolcular var, bazılarında daha fazla. Hatayspor, Galatasaray'ı yeniyor, gördük. Rekabeti yüksek, duyguların ve tutkuların yaşandığı bir lig. Bence Süper Lig'in rekabet seviyesi çok yüksek" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Patrick Kluivert'tan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Memnun değiliz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Patrick Kluivert'tan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Memnun değiliz - Son Dakika
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