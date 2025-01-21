Menemen FK, 2 Aylık Aradan Sonra Galibiyetle Tanıştı - Son Dakika
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Spor

Menemen FK, 2 Aylık Aradan Sonra Galibiyetle Tanıştı

Menemen FK, 2 Aylık Aradan Sonra Galibiyetle Tanıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, 18. hafta maçında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 5-0 yenerek 2 aylık galibiyet hasretine son verdi. Takım, bu galibiyetle üst üstte ikinci galibiyet hedefi ile iç sahada Karaman FK'yı konuk edecek.

21.01.2025 11:29  Güncelleme: 11:31
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Menemen FK, 18. hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdman Yurdu'nu mağlup ederek 2 aylık aradan sonra galibiyetle tanışmayı başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk yarısına kötü bir giriş yapan Menemen FK, ikinci devreye galibiyetle başlamayı başardı. 18. hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda karşı karşıya gelen İzmir ekibi, rakibini 5-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Bu karşılaşmadan önce arka arkaya kötü sonuçlar alan sarı-lacivertliler; Somaspor, Diyarbekir Spor ve Serik Belediye'ye kaybederken; Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor ve Beyoğlu Yeniçarşıspor ile berabere kaldı. Böylece 6 maçlık kazanamama serisi oluşturan Menemen FK, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu yenerek 2 aylık aradan sonra galibiyetle tekrar tanıştı.

Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, gelecek hafta iç sahada oynayacakları Karaman FK maçını kazanarak hem üst üste ikinci galibiyetlerini almayı hedefliyor hem de zirve takibini sürdürmek istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Menemen FK, 2 Aylık Aradan Sonra Galibiyetle Tanıştı - Son Dakika

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