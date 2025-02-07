Menemen FK, Nazillispor\'u Ağırlıyor: Düşme Hattından Kurtulma Mücadelesi

Spor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Menemen Futbol Kulübü yarın düşme hattından kurtulmaya çalışan Nazillispor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki 90 dakika saat 14.00'te start alacak. Ev sahibi ekip mücadelede sahaya cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıkacak. Ligde ikinci yarıya 2 galibiyetle başladıktan sonra geçen hafta Belediye Derincespor'a deplasmanda 3-2 yenilen Menemen FK grupta 37 puanla Play-Off hattında beşinci sırada yer alıyor. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden, 3 puanı da Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için silinen Nazillispor ise 12 puanla düşme barajında.

NAZİLLİSPOR YASAĞI AÇIP TAKVİYE YAPTI

Ligde zor günler geçirerek kurtuluş savaşı veren Nazillispor, ara transfer döneminin son günlerinde transfer yasağını kaldırıp kadrosunu takviye etti. Siyah-beyazlı ekip, Menemen FK deplasmanı öncesi yasağı kaldırırken, ligin ilk yarısında Türk Metal 1963'te top koşturan 36 yaşındaki deneyimli stoper Rıdvan Koçak'ı renklerine bağladı. Nazillispor ligde düşme hattından kurtulmak için önemli oyuncularının ayrıldığı kadrosuna transfer yapacak.