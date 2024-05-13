Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Küçük Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonası Finallerine Yükseldi - Son Dakika
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Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Küçük Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonası Finallerine Yükseldi

Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Küçük Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonası Finallerine Yükseldi

Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu'nun gururu olan Küçük Kız Hokey Takımı, Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Yarı Finalleri'nde göz kamaştıran bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonası Finallerine yükselmeye hak kazandı. Takımın başarısı, okulun spor alanındaki potansiyelini bir kez daha kanıtlamıştır.

13.05.2024 17:08
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Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu'nun gururu olan Küçük Kız Hokey Takımı, 9-13 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya Alanya'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Yarı Finalleri'nde göz kamaştıran bir performans sergiledi. Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu, 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak namağlup bir şekilde Türkiye Şampiyonası Finallerine yükselmeye hak kazandı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin azimli mücadelesi ve emeği geçen herkesin destekleriyle elde edilen bu başarı, Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu ailesini gururlandırdı. Takımımızı ve onları yetiştirenleri gönülden tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası Finallerinde de aynı başarıyı sürdürmelerini diliyoruz. Takımımızın bu önemli başarısı, okulumuzun spor alanındaki potansiyelini bir kez daha kanıtlamıştır. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik eder, finallerdeki mücadelelerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Küçük Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonası Finallerine Yükseldi - Son Dakika

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