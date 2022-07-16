Yeni Açık TV ekranlarına konuk olan Astrolog Meral Baran şampiyonluk için tahminlerini söyledi. Baran, bir mucize yaşanacağını belirtti.
Baran " Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak" dedi.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında turu geçecek mi sorusunu cevaplayan Meral Baran, "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin - Son Dakika