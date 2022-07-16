Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin

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Yeni Açık TV ekranlarına konuk olan Astrolog Meral Baran şampiyonluk için tahminlerini söyledi. Baran, bir mucize yaşanacağını belirtti.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK

Baran " Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak" dedi.

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI HAKKINDA DA YORUM YAPTI

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında turu geçecek mi sorusunu cevaplayan Meral Baran, "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.