Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin

16.07.2022 10:02

Meral Baran, önümüzdeki sezonda kimin şampiyon olacağına dair tahminini açıkladı. Astrolog Baran, Fenerbahçe'nin son anda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıracağını öne sürdü. Baran ayrıca, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e de eleneceğini sözlerine ekledi.

Yeni Açık TV ekranlarına konuk olan Astrolog Meral Baran şampiyonluk için tahminlerini söyledi. Baran, bir mucize yaşanacağını belirtti.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK

Baran " Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak" dedi.

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI HAKKINDA DA YORUM YAPTI

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında turu geçecek mi sorusunu cevaplayan Meral Baran, "Maalesef hayal kırıklığı ile sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

Son iki yılın şampiyonunu bilen ünlü astrolog, bu sezon Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi: Bir mucize olacak
YORUMLAR
500
16 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 16 Temmuz 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Dinamo Kiev ile ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 3 yıldız yok Dinamo Kiev ile ön eleme oynayacak Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 3 yıldız yok

Dinamo Kiev, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
09:04 İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 10:27:43. #1.12#
SON DAKİKA: Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement