Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu - Son Dakika
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Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu

06.06.2022 17:49
Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu

İtalyan devi yeni sezonda kadroda düşünmediği milli futbolcunun satışı için Premier Lig ekibi Newcastle ile diyalog halinde. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra dünyanın en zengin kulübü olan İngiliz ekibi, bu transfer için 40-50 milyon euro bandında bir ödeme yapmayı planlıyor. İmzaların atılması durumunda Demiral, en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.

2021-2022 sezonunu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Merih Demiral, bonservisini elinde bulunduran Juventus'a geri döndü. Milli futbolcumuza, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'ın talip olduğu ifade edilirken, bu transfer için 40-50 milyon euro gözden çıkarabilecekleri belirtildi.

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Napoli ile Kalidou Koulibaly'nin transferi için 35 milyon euroya anlaşan Juventus, bu transferin maliyetini Merih Demiral'ın satışıyla karşılamayı planlıyor. İtalya basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldıktan sonra dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United, milli futbolcu için devrede.

Kalidou Koulibaly

MERİH DEMİRAL İÇİN ÇILGIN BONSERVİS

İngiliz ekibi, Merih Demiral için 40-50 milyon euro bandında bir parayı gözden çıkardı. Anlaşmanın bu rakamlar üzerinden gerçekleşmesi durumunda milli yıldız, en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.

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