Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu

2021-2022 sezonunu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Merih Demiral, bonservisini elinde bulunduran Juventus'a geri döndü. Milli futbolcumuza, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'ın talip olduğu ifade edilirken, bu transfer için 40-50 milyon euro gözden çıkarabilecekleri belirtildi.

JUVENTUS, KOULIBALY TRANSFERİNDE SONA GELDİ

Napoli ile Kalidou Koulibaly'nin transferi için 35 milyon euroya anlaşan Juventus, bu transferin maliyetini Merih Demiral'ın satışıyla karşılamayı planlıyor. İtalya basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldıktan sonra dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United, milli futbolcu için devrede.

Kalidou Koulibaly

MERİH DEMİRAL İÇİN ÇILGIN BONSERVİS

İngiliz ekibi, Merih Demiral için 40-50 milyon euro bandında bir parayı gözden çıkardı. Anlaşmanın bu rakamlar üzerinden gerçekleşmesi durumunda milli yıldız, en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.