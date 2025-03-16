Merih Demiral Bolu'daki 'Bozkurt' Heykelini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Merih Demiral Bolu'daki 'Bozkurt' Heykelini Ziyaret Etti

Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu'da bulunan 'Bozkurt' heykelini ziyaret ederek, UEFA'nın kendisine verdiği ceza hakkında yaptığı açıklamada, 'Onların zoruna gitti herhalde' dedi. Heykelin Türk milleti için önemli bir sembol olduğunu vurgulayarak, desteklerini esirgemeyen Bolu Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

16.03.2025 19:09
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- Merih Demiral, Bolu'daki 'Bozkurt' heykelinin yanında: "İyi ki de yapmışım"

Merih Demiral'dan UEFA'ya, "Onların zoruna gitti herhalde"

Bolu'da Merih Demiral'a sevgi seli

BOLU - Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu'da dikilen 'Bozkurt' heykelini ziyaret etti. Altyapıda oynayan minik futbolcuların sorularını yanıtlayan Demiral, kendisine yöneltilen, "Bozkurt işareti yaptığın için UEFA sana neden ceza verdi?" sorusuna, "Onların zoruna gitti herhalde" diyerek cevap verdi.

Türkiye A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz'da, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası "Bozkurt" işareti ile tribünleri selamladı. Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ise milli futbolcuya destek için Merih Demiral'ın 'Bozkurt' heykelini Bolu'ya diktirdi.

Heykelini görmeye geldi

Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu'da dikilen heykelini ziyaret etti. Ziyaret öncesi Demiral'ın geleceğini duyan çocuklar saatler öncesinden heykelin başında nöbet tuttu. Demiral'ın gelmesiyle birlikte imza sırasına giren çocuklar heykel önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Heykelinin önünde açıklamalarda bulunan Demiral, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, gururluyum. Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli bir sembol. Bu heykel sadece benim özelimde değil her Türk evladı için çok gurur duyulacak bir anıt. Burada başkanımız çok önemli bir işe imza attı bence. Burada olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Belediye başkanına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Demiral'dan UEFA'ya "Onların zoruna gitti"

Ayrıca Karaçayır Spor Kompleksi'nde altyapıda oynayan minik sporcuların merak ettiği soruları yanıtladı. Bir çocuğun, 'Bozkurt işareti yaptığın için UEFA sana neden ceza verdi?' sorusuna cevap veren A Milli Futbolcu Merih Demiral, "Onların zoruna gitti herhalde. Golü attıktan sonra tribünde bozkurt yapan vatandaşlarımızı gördüm. O yüzden onları görünce bende Bozkurt Türklüğün sembolü olduğu için onu yapma gereği duydum. O yüzden çok gururluyum. İyi ki de yapmışım diyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Merih Demiral Bolu'daki 'Bozkurt' Heykelini Ziyaret Etti - Son Dakika

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