Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi\'ne yükselmeyi hedefliyor

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ve tarihinde ilk kez play-off'a kalan Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Vodafone Sultanlar Ligi'ni hedefliyor.
B Grubu'nu topladığı 45 puanla 3. bitirerek adını tarihinde ilk kez play-off etabına yazdıran Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi'ne yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Takımın başantrenörü İbrahim Çadır, AA muhabirine, play-off karşılaşmalarının 8-10 Mart'ta Balıkesir'de, final karşılaşmalarının ise 15-17 Mart'ta Bursa'da oynanacağını söyledi.
Zorlu bir lig etabından çıktıklarını ve seyir zevki yüksek karşılaşmalar oynadıklarını ifade eden Çadır, ilk hedefleri olan play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Merinos Voleybol'un tarihinde ilk kez play-off'a katılma hakkı elde ettiğini aktaran Çadır, yönetime, taraftara ve oyuncularına teşekkür etti.
Her zaman maç maç gitmeyi ve ona göre odaklanmayı seçtiğini vurgulayan Çadır, "Hedefimiz ilk dördün içinde bulunmaktı. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Play-off'lara hazırız. Çok güzel uyumumuz, birlik ve beraberliğimiz var. Oyun olarak sürekli üzerine kata kata geldik. Play-off'lar için istekli ve arzuluyuz. Heyecanla bekliyoruz. Emin adımlarla gitmek istiyoruz. Orada şans faktörü de var. Sakatlık olmaz inşallah. Biz gerçekten inanıyoruz. Gaziantep'in her spor dalında üst ligde temsil edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Play-off karşılaşmalarının zorlu geçeceğini dile getiren Çadır, "Play-off çok farklı bir yer. Atmosferi ve heyecanı farklı. Daha sakin kalan ve dersine iyi çalışan takım başarılı olur. Bunların hepsini barındırdığımızı düşünüyorum. İnşallah güzel başlar ve bitiririz. Bizim kimseden korkumuz yok. Çıkıp oynayacağız. Keyifli bir oyun sergileyip, inşallah hedefimize ulaşacağız." şeklinde konuştu.
Kaptan Çadır: "İnşallah Sultanlar Ligi'ne gideriz"
Takım kaptanı Melike Nezihe Çadır, ilk hedefleri olan play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını aktardı.
Kulüp tarihinde ilk kez bu etaba kalındığını hatırlatan Çadır, "Şimdi play-off etabına gidiyoruz. Orada atmosfer çok farklı. Her şey değişebiliyor. Sonuncu gelen takım, birinci gelen takımı yenebiliyor. Bu tamamen farklı bir atmosfer. Çalışmalarımız iyi gidiyor, enerjimiz güzel. İnşallah Sultanlar Ligi'ne gideriz." ifadelerini kullandı.
Merinos Voleybol, play-off etabında ALS Voleybol, Bahçelievler Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacak.
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