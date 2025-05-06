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Merkezefendi Basket Tarih Yazdı

Merkezefendi Basket Tarih Yazdı

Merkezefendi Belediyesi Basket, ligde kalmayı garantileyerek dördüncü sezonunu tamamladı.

06.05.2025 11:32
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DENİZLİ,

DENİZLİ'nin tarihte Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk temsilcisi olan Merkezefendi Belediyesi Basket bu yıl en alt basamaktan başlayıp yaptığı müthiş çıkışla üst üste dördüncü sezonda da ligde kalmayı garantiledi. Kurulduğundan beri Başkan Veli Deveciler ve yönetimi değişmeyen, Türkiye Basketbol Ligi'nden bu yana 5 sezondur Antrenör Zafer Aktaş'ın çalıştırdığı Denizli ekibi bu yıl mucizeye imza attı. Aylarca dibe demir atarak sezonun ilk yarısını puan tablosunda sonuncu tamamlayan, ilk 16 maçta yalnız 2 galibiyet alıp 14 kez yenilen Merkezefendi ikinci yarıda tabloyu terse çevirdi.

Ligde Manisa Basket, EuroLeague temsilcisi güçlü rakipleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan sonra üst üste dördüncü galibiyetini Türk Telekom'u deplasmanda 78-64 yenerek alan Merkezefendi Basket, bitime 2 hafta kala kurtuluşunu ilan etti. Son 12 maçın 9'unu kazanarak toplam 11 galibiyete ulaşan Denizli temsilcisinin hiçbir averaj hesabında küme düşme ihtimali kalmadı. Merkezefendi, en alt sıradan başladığı yükselişte bitime 2 maç kala Play-In oynama hesapları da yapmaya başladı.

ZAFER AKTAŞ: TARİH YAZDIK

Takımı düşme tehlikesini atlattıktan sonra görüşlerini paylaşan Antrenör Zafer Aktaş, tarih yazdıklarını söyledi. Aktaş, "FIBA arasından sonra bu tarihi yazmak için çocuklarla anlaştık. Geldiğimiz noktada ikinci yarı 13 maç oynadık, 9 maçı kazandık. Bu inanılmaz bir şey. Ben bu çocuklarla gurur duyuyorum. Bunların eseri. İnanılmaz bir aile olduk. Hepsinin birbirine saygısı, sevgisi, desteği her şeyi üst seviyede. O enerji de oynadığımız baskete yansıyor. İkinci teşekkürü de yardımcılarım ve staffım hak ediyor. Herkes inanılmaz emek verdi ikinci yarı buraya gelmek için. İçi bizi, dışı başkasını yakar. Yaşadığımız çok şey var ama sonuna bakmak lazım. Onları başka zaman, başka yerlerde konuşuruz. Şu an için bunları konuşmak istemiyorum. Unutmak istiyorum. Staffımı ve bu çocukları canı gönülden kutluyorum. Gerçekten hak ettikleri yerdeler. Hepsine helal olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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