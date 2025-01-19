Merkezefendi Belediyesi Basket Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Merkezefendi Belediyesi Basket Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi

Merkezefendi Belediyesi Basket Bahçeşehir Koleji\'ne Yenildi

Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Bahçeşehir Koleji'ne 78-72 mağlup oldu. Bu sonuçla Denizli temsilcisi son sırada yer alırken, Bahçeşehir Koleji 9. galibiyetini elde etti.

19.01.2025 18:19  Güncelleme: 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 20, Bleijenbergh 10, McLemore 15, Moody 8, Metin Türen, Arca Tülüoğlu, Vanwijn 10, Newman 5, Akif Güven 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 9, Furkan Haltalı, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 9, Bouteille 9, Simonovic 6, Odiase 17, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 2

1'İNCİ PERİYOT: 16-23

DEVRE: 36-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-60

BASKETBOL Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bahçeşehir Koleji'ne 78-72 mağlup oldu. Bu sonuçla son sıradaki Denizli temsilcisi art arda 6'ncı toplamda 13'üncü mağlubiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 9 galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekip maça 7-0'lık seriyle başlarken, buna aynı seriyle karşılık veren konuk takım ilk periyodu üstün tamamladı: 16-23. Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 4 sayı önde girdi: 36-40. Üçüncü periyodun son bölümünde Merkezefendi'nin hücumlardan boş dönmesini fırsata çeviren İstanbul temsilcisi, son bölüme avantajlı girdi: 50-60. Final periyodunda Denizli ekibi bitime 56 saniye kala farkı 3 sayıya (72-75) kadar indirse de Bahçeşehir Koleji maçı kazanmayı bildi: 72-78.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Yerel Haberler, Merkezefendi, Bahçeşehir, Basketbol, Denizli, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
14:18 Beşiktaş Solskjaer’i resmen açıkladı İşte sözleşme süresi Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
14:10 Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum
13:48 Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Solskjaer Beşiktaş’tan adeta servet kazanacak Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak
13:21 Hüseyin Avni Danyal’ın acı günü Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti
13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
13:15 Survivor Efecan’ın hayat hikayesi yürek burktu Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!
12:51 Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:09 Dünkü hakem bir maça daha atandı İşte Süper Lig’de günün yabancı VAR hakemleri Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 20:27:00. #1.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket Bahçeşehir Koleji'ne Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.