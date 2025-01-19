Merkezefendi Belediyesi Basket Bahçeşehir Koleji\'ne Yenildi

Spor

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 20, Bleijenbergh 10, McLemore 15, Moody 8, Metin Türen, Arca Tülüoğlu, Vanwijn 10, Newman 5, Akif Güven 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 9, Furkan Haltalı, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 9, Bouteille 9, Simonovic 6, Odiase 17, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 2

1'İNCİ PERİYOT: 16-23

DEVRE: 36-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-60

BASKETBOL Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bahçeşehir Koleji'ne 78-72 mağlup oldu. Bu sonuçla son sıradaki Denizli temsilcisi art arda 6'ncı toplamda 13'üncü mağlubiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 9 galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekip maça 7-0'lık seriyle başlarken, buna aynı seriyle karşılık veren konuk takım ilk periyodu üstün tamamladı: 16-23. Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 4 sayı önde girdi: 36-40. Üçüncü periyodun son bölümünde Merkezefendi'nin hücumlardan boş dönmesini fırsata çeviren İstanbul temsilcisi, son bölüme avantajlı girdi: 50-60. Final periyodunda Denizli ekibi bitime 56 saniye kala farkı 3 sayıya (72-75) kadar indirse de Bahçeşehir Koleji maçı kazanmayı bildi: 72-78.