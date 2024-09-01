Merkür Jet Erbaaspor, Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Merkür Jet Erbaaspor, Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu

Merkür Jet Erbaaspor, Bucaspor 1928\'e 2-1 mağlup oldu

2. Lig Kırmızı Grupta Merkür Jet Erbaaspor, sahasında Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu. Maçta Merkür Jet Erbaaspor'un golünü Stanley atarken, Bucaspor 1928'in gollerini Sefa ve Yasin Öztekin kaydetti. Oktay Balcı, Bayram Olgun ve Osman Işıklı kırmızı kart gören oyuncular oldu.

01.09.2024 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: İlçe

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Eren Özçelik, Gökhan Salduz,

MERKÜR JET ERBAASPOR: Hüseyin - Ozan, Oğuz (Dk. 73 Hasan), Berk (Dk. 59 Onurcan Güler), Stanley, Gökhan, Cemal (Dk. 80 Selim), Mehmet (Dk. 73 Oktay Balcı), Mustafa, Oğulcan, Bahadır

BUCASPOR 1928: Efe - Nizamettin, Yasin Öztekin, Arda (Dk. 64 Selahattin Seyhun), Sefa, Mehmet Sak, (Dk. 64 Emre Nefiz) Mehmet Erdem Uğurlu, Şerif, Emre Erdem, Çağrı Ortakaya, Zeki (Dk. 72 İsmail)

KIRMIZI KARTLAR: Oktay Balcı (Merkür Jet Erbaaspor), Bayram Olgun, Osman Işıklı (Bucaspor 1928)

GOLLER: Dk. 82 Stanley (Merkür Jet Erbaaspor), Dk. 84 Sefa, (P) Dk. 90+9 Yasin Öztekin (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Stanley, Gökhan, Onurcan, Hasan (Merkür Jet Erbaaspor), Şerif (Bucaspor 1928)

2'nci Lig Kırmızı Grupta Merkür Jet Erbaaspor, sahasında ağırladığı Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu.

17'nci dakikada gelişen Bucaspor atağında Mehmet Sak'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Yasin Öztekin'in sert şutu az farkla auta gitti.

49'uncu dakikada gelişen Merkür Jet Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Cemal'in sert şutu üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada Bucaspor 1928'de sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Sefa'nın pasıyla buluşan Yasin Öztekin'in şutunu kaleci kurtardı.

82'nci dakikada Merkür Jet Erbaaspor'da Selim'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Stanley'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0.

84'üncü dakikada gelişen Bucaspor 1928 atağında ceza sahası içinde Yasin Öztekin'in pasıyla topla buluşan Sefa'nın sert şutu filelerle buluştu: 1-1.

90+6'ncı dakikada ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Oktay Balcı'nın hareketi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Balcı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+9'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Yasin Öztekin topu filelerle buluşturdu: 1-2.

90+11'inci dakikada penaltı atışının ardından yedek kulübesindeki Bucasporlu oyunculardan Bayram Olgun ve Osman Işıklı hakemle diyalogları sonrası kırmızı kart gördü.

Karşılaşma Bucaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Yasin Öztekin, Bucaspor, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkür Jet Erbaaspor, Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Diyarbakır’da Gözaltına Alınan Narin’in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
21:17 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
20:51 FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
18:41 Yerine efsane isim gelecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini feshetti Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti
18:37 Eyüpspor, Premier Lig’in yıldız futbolcusuyla temas kurdu Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu
17:49 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Takımın yıldızı 2 hafta yok Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
17:42 Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 21:49:19. #1.11#
SON DAKİKA: Merkür Jet Erbaaspor, Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement