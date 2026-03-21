Mersin, Beşiktaş'ı Uzatmada Geçti

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Aydın Karaçam, Haldun Çoban, Ömer Sarı
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 13, Meltem Yıldızhan 4, Whitcomb 12, Fasoula 25, Fraser 17, Okonkwo 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, Toure 11
ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 12, Beren Burke 17, Esra Ural Topuz 18, Vanloo 13, Iagupova 15, Asena Yalçın 3, Sinem Ataş 10, Juskaite 5, Sventoraite 6
1. Periyot: 25-25
Devre: 46-45
3. Periyot: 66-70
Normal süre: 86-86
Beş faulle çıkan: 44.05 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, normal süresi 86-86 tamamlanan mücadelede uzatma sonunda deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 99-95 yendi.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükselen ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.
