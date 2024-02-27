Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Kır Çiçekleri' Projesiyle Başarılarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Kır Çiçekleri' Projesiyle Başarılarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Kır Çiçekleri\' Projesiyle Başarılarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında eğitim ve spor hayatlarına devam eden kız çocukları, katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde etmeyi sürdürüyor. Proje kapsamında yetişen spora yetenekli geleceğin kadın sporcuları, Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda başarılarına yenilerini ekledi.

27.02.2024 09:47  Güncelleme: 09:50
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında eğitim ve spor hayatlarına devam eden kız çocukları, katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde etmeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin yürüttüğü proje kapsamında yetişen spora yetenekli geleceğin kadın sporcuları, Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda başarılarına yenilerini ekledi.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, sporculardan Nazlı Göktaş U16 Disk Atma dalında, Nida Nur Turhan ise U16 Gülle Atma dalında Türkiye birinciliğini elde etti.

Şampiyonada ayrıca, U16 Cirit Atma dalında Çilem Nisa Türer Türkiye 5'incisi, Nazlı Göktaş Türkiye 8'incisi, Yağmur Dedecan da Türkiye 9'uncusu oldu. Rabia Naz Göçer ise U18 Disk Atma dalında Türkiye 4'üncülüğünü, U18 Çekiç Atma dalında da Türkiye 5'inciliğini elde etti.

'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında yetişen sporcuların geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerlediği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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