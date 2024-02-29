Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Emekli Evi\'nde Emekliler Spor Yapıyor

Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Emekli Evi'nde, emekliler spor yapmak üzere bir araya geliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mezitli Emekli Evi hafta içi 9.00-18.00 arası, Cumartesi günü ise 9.00-16.00 arası kapılarını açık tutuyor. Deniz manzaralı konumuyla beğeni toplayan Mezitli Emekli Evi'nde yaş almış vatandaşlar, düzenli olarak etkinliklere katılarak hem aktif kalıyor hem de sosyalleşiyor. Emekliler her Cuma günü saat 10.00'da ise spor yapıyorlar.

Mezitli Emekli Evi Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, emekliler için haftanın 6 günü çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Emeklilerimiz sabah geldiklerinde günlük gazetelerini okuyor ve kütüphanemizden faydalanabiliyorlar. Haftanın belli günlerine yaydığımız sinema, gezi, spor gibi etkinliklerimize katılım sağlıyorlar. Sağlık Dairesine bağlı doktorlarımız belli periyotlarla eğitim vererek, sağlık taramasından geçiriyorlar. Emekli olan herkese hiçbir ücret talep etmeden hizmet veriyoruz. Emekli tüm vatandaşlarımızı da Emekli Evlerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanki yıllardır spor yapıyormuşum gibi hissettim"

Mezitli Emekli Evi üyelerinden Latife Seyrek, spor etkinliğinden çok memnun kaldığını belirterek, "Başkanımız Vahap Seçer'in Mezitli'de kurduğu Emekli Evi'ndeyiz. İlk defa spora başladık. Çok sevindim. Hocamız bizi o kadar güzel yönlendirdi ki, sanki yıllardır spor yapıyormuşum gibi hissettim" dedi. Emekli Evi'nde zamanının çok güzel geçtiğini anlatan Seyrek, "Çay içiyor, gazete okuyor, televizyon izliyor ve sohbet ediyoruz. Bir de o kadar temiz, o kadar güzel ve itinalı yapılmış ki. Çok memnunum" diye konuştu.

"Yeni açılmasına rağmen şahane etkinlikler var"

Sabiha Barutçu ise Mezitli Emekli Evi'nde birçok etkinlik yapıldığını belirterek, "Yeni açılmasına rağmen, şahane etkinlikler var. Her şeyden önce manzaramız çok güzel. Bugün spor aktivitesi vardı ve çok beğendim. Zaten buraya geldim geleli, Mersin Büyükşehir Belediyesinin çok güzel çalıştığını ve çok güzel hizmetlerde bulunduğunu gördüm. Daha önce de Yenişehir Emekli Evi'ne gitmiştim, orası da çok hoştu" dedi.

"Bu hizmet bize gayet iyi geldi"

Galip Sertkaya ise Mezitli Emekli Evi'ndeki etkinliklere katıldığını anlatarak, "Bu hizmet bize gayet iyi geldi. Her gün 2-3 saatimizi burada geçiriyoruz. Her etkinliğe katılıyorum. Ben her sabah yürüyor, öğleden sonra da belediyemizin sahilde yer alan tenis kortuna gidiyorum. Başkanımızın hizmetleri gayet iyi. Çok memnunum" ifadelerini kullandı. - MERSİN