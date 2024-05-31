Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Play-off'ta şampiyonluğa yaklaşıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Play-off'ta şampiyonluğa yaklaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Play-off\'ta şampiyonluğa yaklaşıyor

Türkiye Basketbol Ligi Play-off'unda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Sigortam Net karşısında seride 2-1 öne geçti. MSK, sahasında yapacağı karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

31.05.2024 10:08  Güncelleme: 10:12
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Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Play-off'da şampiyonluk mücadelesi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), Sigortam Net karşısında seride 2-1 öne geçerek, şampiyonluğa göz dikti. MSK, sahasında yapacağı karşılaşmada rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Şampiyonluk için Play-off'ta mücadele eden Mersin temsilcisi, çeyrek finalde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı finalde ise Gaziantep Basketbol'u geçerek finale yükseldi. Play-off finalinin ilk maçında Sigortam Net ile deplasmanda karşılaşan MSK, mücadeleyi 86-66'lık skorla kazandı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan MSK, serinin ikinci maçında ise rakibi karşısında 104-85'lik skorla mağlup oldu. Seride durum 1-1'e taşınırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasında ağırladığı Sigortam Net'i bu sefer taraftarının da desteğiyle 85-64 yenmeyi başardı. Seride 2-1 öne geçen MSK, sahasında 1 Haziran'da yapacağı karşılaşmada Sigortam Net'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Bu arada 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride durumun 2-2 olması halinde 5. maç İstanbul'da oynanacak.

"Şampiyonluğa sadece bir galibiyet uzaktayız"

MSK Başantrenörü Can Sevim, İstanbul'daki ikinci maçta aldıkları mağlubiyet sonrası kendi sahalarında iyi bir savunma yapmaya ve maçı kazanmaya odaklandıklarını belirterek, "Oyuncularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum, inanılmaz savunma yaptılar ve hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Şimdi şampiyonluğa sadece bir galibiyet uzaktayız. Cumartesi günü bunu başarıp bu muhteşem Mersin halkıyla, taraftarımızla beraber şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz. Umarım bunu da başaracağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Play-off'ta şampiyonluğa yaklaşıyor - Son Dakika

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