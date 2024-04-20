Mersin'de Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası Yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası Yapıldı

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Mersin'de gerçekleştirilen Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası'nda 18 kadın ve 40 erkek sporcu mücadele etti. Yarış sonunda ödüller sahiplerini buldu.

20.04.2024 21:29  Güncelleme: 21:51
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- Mersin'de Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası yapıldı

MERSİN - Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası Mersin'de gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen Avrupa Triatlon Genç Kadınlar Kupası'nda 18 sporcu mücadele etti. Sporcular start verilmesiyle denize girerek 750 metre yüzdü. Parkuru tamamlayan atletler, değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürdü. Bu etabı da geçen sporcular, 5 kilometre koşarak yarışı tamamladı. Bitiş çizgisinde ulaşan bazı sporcular yorgunluk nedeniyle bir süre yerde yatarak dinlenmeye çalıştı.

Avrupa Triatlon Genç Kadınlar Kupası'nda Daria Zakharova 1., Sofia Tikhonova 2., Ekaterinea Budanok ise 3. oldu. Şampiyonada Türkiye'den Irmak Şereflioğlu 4., Mürya Karayel 6., Cemre Civelek 9., Delfin Avcı 17., Beren Urhan da 18. oldu.

Genç Erkekler Kupası'nda 40 sporcu mücadele etti

Avrupa Triatlon Genç Erkekler Kupası'nda ise 40 sporcu yer aldı. Sahil boyunca vatandaşların ilgi gösterdiği yarışmada erkek sporcular da aynı güzergahı takip ederek bitiş çizgisine ulaştı.

Avrupa Triatlon Genç Erkekler Kupası'nda Roman Mineev 1. olurken, Leonov Roman 2., Dmitrii Karpeev ise 3. oldu. Şampiyonada 20 Türk sporcu yarıştı.

Yarışma sonunda iki şampiyonada da ilk üçe giren sporculara ödülleri TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia ve Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sakuçoğlu tarafından verildi.

Yarın aynı yerde Dünya Paratriatlon Kupası ve ulusal yarışlar yapılacak.

Mersin\'de Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası Yapıldı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası Yapıldı - Son Dakika
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