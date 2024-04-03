Mersin\'de Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali Başlıyor

Bu yıl ÇBK Mersin'in ev sahipliği yapacağı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final etabı 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) Mersin'de yapılmasını kararlaştırdığı Dörtlü Final'in tanıtım etkinliği Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlendi.
Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Basketbolun, en önemli kitle spor branşlarından biri olduğunu belirten Pehlivan, "Final Four'un ülkemizde ikinci, Mersin'de ilk kez yapılıyor olması bizler için ayrı bir önem ifade ediyor. Organizasyonun Mersin'de yapılmasının en önde gelen etkilerinden biri de ÇBK Mersin takımımızın elde ettiği başarıdır. Yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları ve salonları dolduran Mersinli seyircileri tebrik ediyorum." diye konuştu.
Pehlivan, Mersin'deki 17. Akdeniz Oyunları'nda da kullanılan ve Dörtlü Final'in gerçekleştirileceği Servet Tazegül Spor Salonu'nun dünya standartlarında bir yer olduğunu ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de organizasyonun kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını, spor branşlarına destek vermeye devam edeceklerini anlattı.
Novak: "3 ülkeden en iyi 4 takım Mersin'de olacak"
FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak da Avrupa bazında son yıllarda düzenledikleri organizasyonlarda Türkiye ile önemli iş birlikleri yaptıklarını vurguladı.
Basketbol dünyasında gözlerin Mersin'de olacağına dikkati çeken Novak, şöyle konuştu:
"ÇBK Mersin, genç bir takım ama buna rağmen çok başarılı bir ekip ve Final Four'da mücadele edecekler. Altyapılarında oynayan gençlerin sayısı beni çok etkiledi. 3 ülkeden en iyi 4 takım Mersin'de olacak. Organizasyonun basketbol festivali olarak yaşanmasını istiyoruz. Çocuklar, kadınlar ve ailelerin hep birlikte maçları izlemelerini istiyoruz."
TBF Asbaşkanı Beşok: "Kupanın Türkiye'de kalmasını istiyoruz"
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da ÇBK Mersin'in üst üste ikinci kez Dörtlü Final'e kalarak çok büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.
Mersin'in çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade eden Beşok, "Kulüplerimizin bu kadar başarılı olması bizi çok mutlu ediyor. Temennimiz, bu kupanın Türkiye'de kalması. İnşallah Ramazan Bayramı ile ikinci bir bayram yaşatır ve kupa Türkiye'de kalır. Bütün takımlara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıda, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, ÇBK Mersin Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen de konuşma yaptı.
Dörtlü Final etabı
Servet Tazegül Spor Salonu'nda 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda 4 takım mücadele edecek.
Dörtlü Final'in 12 Nisan'daki yarı final ayağında, geçen yıl finalde karşılaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin mücadele edecek. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibi de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile karşılaşacak.
Final ve üçüncülük maçı ise 14 Nisan'da yapılacak.
Son Dakika › Spor › Mersin'de Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali Başlıyor - Son Dakika
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