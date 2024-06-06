Mersin'de Çocuk Futbol Şenliği Başladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde hayata geçirilen 'Çocuk Futbol Şenliği', Erdemli, Silifke, Tarsus ve Mersin merkezde başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde minik futbolcular 1 ay boyunca futbola doymaya hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde hayata geçirilen 'Çocuk Futbol Şenliği', Erdemli, Silifke, Tarsus ve Mersin merkezde start verdi. Şehir genelinde 147 spor kulübünün yer aldığı ve yaklaşık 2 bin 352 çocuğun katıldığı organizasyon, 3 Haziran'da başladı ve 3 temmuz ayında sona erecek. Çocukların heyecanının ve mutluluğunun gözlerine yansıdığı, velilerin ise hem gururlandığı hem de çocuklarıyla keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayan etkinlikte yüzlerce Mersinli spora doyacak.

"Yaklaşık 150 takım mücadele edecek"

1 ay sürecek futbol şenliğinde çok güzel maçlar izleyeceklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm Türkiye çapında eş zamanlı olarak düzenlediği, kaybedeni olmayan bir şenlik ligi. Etkinliği Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile ortak organize ediyoruz. Eş zamanlı olarak Silifke, Erdemli ve Tarsus'ta da maçlar başladı. Merkezde toplam 80 takım mücadele edecek. Diğer ilçelerdeki takımlarla, yaklaşık 150 civarında takım şenlikte yer alacak" dedi.

Ailelerin de çocukların da çok heyecanlı olduğunu kaydeden Gökayaz, "Tesisimizde bu kadar takımı, çocuğu ve velilerimizi ağırlamak, onların güzel dönüşlerini görmek bizim için de çok güzel. Umarım her takım için, herkes için güzel bir turnuva olur" diye konuştu. Her yıl katılımcı sayısının arttığını da sözlerine ekleyen Gökayaz, "Gelecek yıl daha fazla takımı burada bekliyoruz. Mersin bir spor şehri" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarımızın sağlıklı ve iyi birer sporcu olmalarını sağlamak istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Karataş, amaçlarının yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi. Turnuvanın, Büyükşehir Belediyesinin desteği ile daha güzel bir hal aldığını belirten Karataş, "Çocuklarımızın sağlıklı ve iyi birer sporcu olmalarını sağlamak istiyoruz. Bir ayı bulacak bir şenlik. İnşallah çocuklarımıza faydalı oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.

"Çocuklar futbolla kalsınlar, sporla kalsınlar, sporun içinde olsunlar"

Yaklaşık 3 bin 400 çocuğun katıldığı bir organizasyon olduğunu söyleyen Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş, "Bu organizasyonun Türkiye şampiyonası yok. Bu çocuklarımızı spora kazandırmak, daha fazla çocuğumuzu ve spor kulübümüzü sporun içine çekmek için yapılan bir futbol şenliği" diyerek, 147 spor kulübünün katılımının rekor olduğuna değindi. Sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Ertaş, "Bize tesislerini açan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Önemli olan bu genç arkadaşlarımıza futbol sevgisini aşılamak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer hep söylüyor; 'Mutlu, yüzü gülen, memnun insanlar' diye. Baktığınız zaman velilerin, çocukların gözlerinin içi gülüyor. Amacımız da buydu, önemli olan çocukların bu zevki tatmasıydı" sözlerine yer verdi.

"Çocuklar sporu çok seviyorlar, burada da mutlular"

Çocuklar için çok kıymetli bir organizasyona imza attıklarını söyleyen Gençlik ve Spor Dairesinde görev yapan futbol antrenörü Yalçın Günay, "Çocuklar eğleniyor ve zamanlarını güzel geçiriyorlar. Ailelerle birlikte burada 6-7 saat çok güzel zaman geçirtip mutlu bir şekilde evlerine gönderiyoruz" dedi. Mersin'in dört bir yanında her yıl bu etkinlikleri yaptıklarını ve bu yıl 3'üncüsü olduğunu belirten Günay, "Büyükşehir Belediyesinin imkanları bu konuda yeterli. Bunu da kullanarak çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklar sporu çok seviyorlar" diye konuştu. - MERSİN